بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز جمعه در همه نقاط استان پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: همچنین در این مدت در ادامه فعالیت سامانه بارشی و تمرکز هسته بارش‌ها در مناطق شرقی استان بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره این شرایط ناپایدار با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی و کوهستانی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … همراه خواهد بود.

مرادپور، گفت: از روز شنبه تا روز سه شنبه رشد ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان منطقه هستند.

وی افزود: از نظر نوسانات دمایی از امروز تا روز دوشنبه به دلیل نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه به ویژه در مناطق سردسیر به طور محسوسی کاهش می‌یابند که مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.