به گزارش خبرنگار مهر، مطابق داده‌ها و نقشه‌های پهنه‌ای سازمان هواشناسی کشور، از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۷ آذر ۱۴۰۴، میزان بارش‌ها در کشور نسبت به متوسط بلندمدت ۳۳ درصد کاهش داشته است.

با وجود این افت کلی، بارش‌های هفته گذشته موجب شده است در استان‌های خراسان جنوبی، فارس، کرمان و هرمزگان به‌ترتیب افزایش ۸۰.۲ درصدی، ۱۵.۵ درصدی، ۱۸۳ درصدی و حدود ۲۶۰ درصدی بارش نسبت به دوره بلندمدت ثبت شود.

در هفته گذشته، استان سیستان و بلوچستان بیشترین کاهش بارش را تجربه کرده و افت بارش‌ها در این استان به منفی ۴۲.۶ درصد رسیده است.

با این حال، بیشترین کاهش بارش در مقیاس بلندمدت مربوط به استان تهران است؛ به‌گونه‌ای که میزان بارش در پایتخت ۸۹ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. پس از تهران، استان قزوین با کاهش ۸۰.۴ درصدی، در رتبه دوم کم‌بارش‌ترین استان کشور قرار دارد.

همچنین در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، میزان بارش‌ها به‌ترتیب ۵۲.۳ درصد، ۴۸.۶ درصد و ۳۵.۶ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش یافته است.

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد امروز کانون و تمرکز بارش‌ها در نیمه شرقی کشور و در بخش‌هایی از مناطق مرکزی قرار دارد. به‌ویژه در نوار شرقی کشور شرایط بارشی فعال است و در برخی شهرها بارش برف گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در شهرهایی مانند مشهد، سبزوار و نیشابور بارش برف در جریان است. همچنین در استان کرمان، شهر کرمان، رفسنجان و زرند با بارش برف همراه هستند. در برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از یزد نیز این سامانه بارشی فعال است. در استان چهارمحال و بختیاری، شهر بروجن بارش باران را تجربه می‌کند.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد از فردا بارش‌ها به‌تدریج در استان‌های ساحلی دریای خزر آغاز می‌شود، اما امروز همچنان بیشترین تمرکز بارش که می‌تواند موجب آب‌گرفتگی و سیلاب شود، در نوار شرقی کشور است. بخش‌هایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در محدوده اصلی فعالیت این سامانه قرار دارند.

بر اساس اعلام این سازمان، بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان به‌ویژه مناطق شرقی، ارتفاعات جنوبی استان کرمان و مناطق شرقی استان هرمزگان نیز با بارندگی همراه خواهند بود. همچنین در خلیج فارس به‌خصوص در تنگه هرمز و جزایر شرقی خلیج فارس، بارش‌ها برای امروز ادامه دارد.

سازمان هواشناسی تأکید کرد در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور و همچنین ارتفاعات استان کرمان، بارش‌ها عمدتاً به صورت برف خواهد بود و این شرایط تا پایان شب تداوم دارد. به رانندگان به‌ویژه در گردنه‌های نیمه شرقی کشور توصیه شده با توجه به مه‌آلود بودن، وزش باد و احتمال کولاک برف، احتیاط لازم را داشته باشند؛ چرا که کاهش دید افقی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است، از فردا با شمالی شدن جریان هوا، بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر به‌ویژه در شرق مازندران و استان گلستان تشدید می‌شود. همچنین بخش‌هایی از سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز بارندگی خواهند داشت. با این حال، از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به‌تدریج جو آرام‌تری در کشور حاکم می‌شود و این سامانه بارشی از مرزهای کشور خارج خواهد شد.

سازمان هواشناسی درباره وضعیت دمایی کشور نیز اعلام کرد توده هوای سرد همچنان در اغلب مناطق کشور مستقر است. امروز ۱۷ مرکز استان دمای زیر صفر را تجربه کرده‌اند و در اردبیل دما به منفی ۸ درجه و در برخی مناطق استان کردستان به منفی ۱۱ درجه رسید.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، کاهش دما فردا به‌طور محسوسی نیمه شرقی و شمال‌شرقی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین وزش باد در نیمه شرقی کشور می‌تواند موجب کولاک برف شود. در همین حال، آب‌های خلیج فارس به‌ویژه در بخش‌های شرقی و از فردا آب‌های دریای خزر نیز مواج و متلاطم خواهد بود.