ترور شخصیت معروف در حمص توسط عناصر جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع محلی اعلام کرد که عناصر رژیم جولانی اقدام به ترور مازن الیوسف یکی از علوی‌های سوریه نزدیک مرکز فرهنگی استان حمص کردند.

بر اساس این گزارش، مازن الیوسف یک چهره شناخته شده و فعال در حوزه امور بشردوستانه بود و پیشتر به عنوان مدیر هلال احمر محله الزهرا در حمص فعالیت می‌کرد.

این منبع بیان کرد که ترور چنین شخصیتی بیانگر تداوم سیاست حذف چهره‌های مدنی و فعال در حوزه امور بشردوستانه از سوی رژیم جولانی است.

وی گفت که این ترور با هدف گسترش ترس و وحشت در میان علوی‌های سوریه صورت گرفته است.