  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

پیاده سازی رویکردها و راهبردهای جدید پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح

پیاده سازی رویکردها و راهبردهای جدید پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح

در دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، بر لزوم اجرای وظایف و تکالیف سازمان‌های نیروهای مسلح در مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سردار جلالی بر لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص وظایف و تکالیف مصرح سازمان‌های نیروهای مسلح ابلاغی دبیرخانه کمیته دائمی تاکید شد.

همچنین اهمیت تنظیم برنامه‌های اجرایی نیروهای مسلح براساس رویکردها و راهبردهای ابلاغی و پیش بینی اعتبارات لازم در برنامه‌های عملیاتی و جاری مورد تاکید قرار گرفت.

اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل پناهگاه‌های شهری، اسکان موقت و اضطراری (دستورالعمل شهید شاطری) از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین تاکید بر اجرای دستورالعمل آماده باش دستگاه‌های بخش کشوری در برابر تهدیدات نظامی دشمن و ارتقای آمادگی لازم چه در نیروهای مسلح و چه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی زیرساخت‌های کشور از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

تشریح طرح ملی آمادگی و پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و پرتوی، نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور، نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی، آئین نامه اجرائی پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی، دستورالعمل عملیاتی پدافند سایبری زیرساخت‌های صنعتی کشور و آئین نامه اجرایی نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با سامانه فرماندهی و واپایش سازمان با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تبیین وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح و دستورالعمل‌های مذکور از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کد خبر 6695619
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها