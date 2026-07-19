جمع آوری ۲۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۱۰ روز گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۳۰ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد و متجاهر و تعداد ۲۰۰ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۲۰ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه دستاوردهای این طرح تصریح کرد: کشف مقدار ۲۴هزار لیتر سوخت قاچاق، کشف تعداد ۹ قبضه سلاح، و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو و ۴۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.