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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

جمع آوری ۲۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار

جمع آوری ۲۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار- فرمانده انتظامی چابهار از جمع آوری ۲۰۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۱۰ روز گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۳۰ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد و متجاهر و تعداد ۲۰۰ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۲۰ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه دستاوردهای این طرح تصریح کرد: کشف مقدار ۲۴هزار لیتر سوخت قاچاق، کشف تعداد ۹ قبضه سلاح، و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو و ۴۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 6892195

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