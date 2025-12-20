به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان انرژی عصر امروز ۲۹ آذرماه با حضور علی آقامحمدیرئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت، محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران فعالان حوزه انرژی در محل انستیتو دانشگاه تهران برگزار شد.
این آزمایشگاه با هدف توسعه فناوریهای پیشرفته و ارتقای دانش فنی در حوزه بررسی و کنترل عوامل آسیبزا در فرآیند تولید و انتقال هیدروکربن و با رویکرد افزایش بهرهوری تولید چاههای نفتی و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه راهاندازی شده است.
تمرکز اصلی این مرکز بر مطالعات تخصصی در زمینه جلوگیری از نشست آسفالتین، رسوبات معدنی و وکس، تورم و مهاجرت ذرات رس و شن، آسیب پلیمرها، خوردگی تجهیزات و تشکیل کف و امولسیون است؛ عواملی که میتوانند منجر به اختلال در تولید، افزایش هزینههای تعمیرات و حتی حفاری مجدد چاهها شوند.
این آزمایشگاه با هدف کاهش نیاز به تعمیرات و افزایش پایداری جریان، بستر علمی لازم را برای طراحی راهکارهای پیشگیرانه و بهینهسازی عملیات تولید فراهم آورده است. آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان انرژی پاسارگاد علاوه بر میدانهای نفتی سپهر و جفیر بهعنوان یک آزمایشگاه مرجع در حوزه افزایش پایداری جریان و بهینهسازی عملیات تولید، قابلیت استفاده در سایر میادین نفتی کشور را نیز دارد.
در فاز نخست این مرکز، سامانه پیشرفته مطالعه نشست آسفالتین در شرایط واقعی تولید طراحی، ساخته و همزمان با افتتاح آزمایشگاه به بهرهبرداری رسید. این سامانه با شبیهسازی لوله مغزی و سنگ مخزن، امکان بررسی دقیق محل و حجم نشست آسفالتین را در فشار و دمای بالا فراهم میکند و با قابلیت تزریق دقیق نفت زنده، مواد بازدارنده و برش آب و تنظیم فشار خروجی، شرایط واقعی درون چاه را شبیهسازی میکند. دادههای حاصل از این سامانه نقش مهمی در طراحی مواد شیمیایی، پیشبینی رفتار جریان و کاهش ریسکهای عملیاتی دارد.
این آزمایشگاه بر مطالعه شرایط و روشهای جلوگیری از آسیب سازند، کاهش لزوم تعمیر چاه و تسهیل انتقال نفت و گاز در خطوط لوله متمرکز است و مجموعهای از آزمونهای تخصصی از جمله بررسی نشست آسفالتین نفت زنده و مرده، اثر بازدارندهها، برش آب، جنس و زبری لولههای مغزی، بررسی عملکرد حلالها و دیسپرسانتها در شرایط تعمیر چاه و همچنین بررسی اثر امواج التراسونیک بر کاهش رسوبات و افت دبی جریان را ارائه میدهد.
ساخت و توسعه این آزمایشگاه به همت شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد و مدیریت فناوری و نوآوری گروه انرژی پاسارگاد و با همکاری انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران انجام شده است.
افتتاح این آزمایشگاه تخصصی در دانشگاه تهران، گامی مهم در مسیر بومیسازی دانش فنی، ارتقای فناوریهای حوزه تضمین جریان و بهرهبرداری پایدار از منابع هیدروکربنی کشور به شمار میرود و زمینهساز توسعه تحقیقات کاربردی در تعامل نزدیک صنعت و دانشگاه خواهد بود.
