اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به جلسه جمعی از شخصیت‌های حزبی و سیاسی با رئیس جمهور و روایت‌هایی که از این جلسه در رسانه‌های اصلاح طلب منتشر شده، گفت: یکپارچه اصلاح طلبان به آقای رئیس جمهور حمله کردند و برخی از آنها به دور از ادب صحبت کردند در واقع چیز عجیب و غریبی بود. جلسه، جلسه جالبی بود؛ از این جهت که آقای رئیس‌جمهور از بیش از سه ساعت و نیم زمان جلسه، حدود دو ساعت و نیم شاید هم بیشتر را به شنیدن صحبت‌های همه‌ی حاضران اختصاص دادند. حاضران از طیف‌های مختلف سیاسی بودند، هرچند اکثریت را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: در این میان، آقای رئیس‌جمهور با حوصله به همه‌ی مطالب گوش دادند. نکته‌ی جالب این بود که وقتی به‌اصطلاح بحث‌ها به پایان رسید و نوبت به صحبت ایشان رسید، برخی از اصلاح‌طلبان حوصله‌ی شنیدن ادامه‌ی سخنان را نداشتند و در میانه‌ی صحبت‌ها بی‌تحملی نشان دادند. رئیس‌جمهور هم با لحنی جدی گفت: «من این همه مدت حرف‌های شما را شنیدم و چیزی نگفتم؛ حالا لااقل دو سر تحمل کنید و حرف‌های من را هم بشنوید.»

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه ادامه داد: از ابتدای صحبت‌ها، تقریباً همه‌ی آن‌ها به‌جای نقد منصفانه، رویکردی تخریبی نسبت به رئیس جمهور داشتند. صریح بگویم؛ آنچه مطرح شد نقد نبود. اغلب با تندی صحبت می‌کردند و خطاب به رئیس‌جمهور می‌گفتند که «نتوانستید عمل کنید» و «کار خاصی انجام ندادید». حتی این گلایه را مطرح می‌کردند که چرا خواسته‌هایشان برآورده نشده است. یکی از آن‌ها صراحتاً گفت که شما با شعار رئیس‌جمهور شدید و می‌توانستید فیلترینگ را لغو کنید اما این کار را نکردید. برخی دیگر هم کاملاً خارج از چارچوب ادب سخن می‌گفتند. مثلاً یکی از افراد گفت: «من فقط برای احوال‌پرسی آمده بودم، کاری نداشتم؛ شما اوضاع را خراب کردید و خراب‌تر هم کردید» و بعد هم با لحنی نامناسب ادامه داد.

بادامچیان افزود: در مجموع، فضای صحبت‌ها بسیار بد بود و رعایت حداقل ادب صورت نمی‌گرفت. وقتی رئیس‌جمهور شما را دعوت کرده و شما در آن جلسه حضور پیدا کرده‌اید، طبیعی است که باید حداقل احترام را حفظ کنید. نقد اگر قرار است مطرح شود، می‌تواند محترمانه و در چارچوب باشد. حرف اصلی هم همین بود.

فعال حزبی که معتقد است مجلس باید ملی باشد، نه اسلامی

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه راجع به سخنان یکی از اصلاح‌طلبان که به رئیس جمهور گفته بود شما خراب کردید، یادآور شد: فردی با چنین ذهنیتی صحبت می‌کرد و می‌گفت مجلس باید این مسائل را حل کند، اما در عین حال معتقد بود چون مجلس ما «مجلس اسلامی» است، نمی‌تواند این کارها را انجام دهد و باید «مجلس شورای ملی» شود. این نگاه واقعاً عجیب بود. برخی دیگر هم با همین طرز فکر، صرفاً انتقاد می‌کردند.

بادامچیان اضافه کرد: از سوی اصولگرایان تعداد کمتری صحبت کردند و اگر نقدی هم داشتند، بیشتر ناظر به مسائل معیشتی و مشکلات جاری مردم بود. در این میان فقط یک نفر از رئیس‌جمهور حمایت کرد که آن هم من بودم. من از طرف مؤتلفه دعوت شده بودم؛ هم من و هم آقای امانی دعوت بودیم. ایشان دبیرکل هستند و قرار بود ایشان صحبت کنند، اما در نهایت این‌گونه شد که من صحبت کردم.

وی خاطرنشان کرد: در صحبت‌هایم ابتدا از آقای رئیس‌جمهور بابت برگزاری این جلسه تشکر کردم. سپس گفتم از همکارانی از شما که خوب کار کرده‌اند تشکر داریم و درباره همکارانی که نتوانسته‌اند عملکرد مطلوبی داشته باشند، یا از خداوند متعال مسئلت داریم که به آن‌ها توفیق بدهد، یا اینکه شما نسبت به تغییرشان اقدام کنید.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه همچنین نسبت به سخنان خود با پزشکیان عنوان کرد: نکته دومم این بود که همان‌طور که خودتان هم ملاحظه کردید، تقریباً اجماعی که در این جلسه وجود داشت این بود که برای حل مسائل مردم و مشکلات موجود، باید در برخی از همکاران و همچنین در برخی سیاست‌ها تغییر ایجاد شود. البته ممکن است بعضی‌ها این موضوع را در جهت منافع جناحی یا جریانی تفسیر کنند، اما در مجموع خواست مردم هم همین است؛ اینکه تغییر ایجاد شود، چه در مدیریت‌هایی که نتوانسته‌اند کار کنند و چه در سیاست‌ها و بعضی برنامه‌ها.

بادامچیان تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم زیاد است؛ خود شما می‌دانید، سخنگویتان هم این نارضایتی‌ها را بیان کرده است. عذرخواهی شده که قابل تقدیر است، اما کافی نیست؛ این مسائل باید به کار، عمل و اجرا منجر شود. تأکید کردم که در جایگزینی‌ها باید از نیروهای قوی استفاده شود؛ افرادی که توان اداره داشته باشند، برنامه داشته باشند و بتوانند کار را پیش ببرند.

وی راجع به بخش‌های دیگری از سخنان خود با رئیس جمهور گفت: همچنین عرض کردم با توجه به فرمایش ولی‌امر مسلمین، رهبر محبوبمان، مبنی بر حمایت از دولت، ما در مؤتلفه اسلامی آمادگی داریم با شما همکاری و همراهی کنیم؛ البته به شرطی که خود شما هم این همراهی را بخواهید. یادآوری کردم که ما در آبان ۱۴۰۳ با شما و شورای مرکزی‌مان دیدار داشتیم، مطالبمان را گفتیم، پس از آن هم چند نامه، طرح و نظر برای شما ارسال کردیم. ما اصلاً قائل به تضعیف شما نیستیم؛ هدفمان تقویت، همراهی و کمک است و بر اساس نظر رهبر عزیزمان و تبعیت از ولایت، برای این همکاری آمادگی داریم.

بادامچیان اظهار کرد: در واقع تنها کسی که این بحث حمایتی و همراهی را مطرح کرد، من بودم. سایر اصولگرایانی هم که صحبت کردند که تعدادشان دو سه نفر بیشتر نبود عمدتاً به بیان مشکلات جاری پرداختند. از سوی اصلاح‌طلبان هم تقریباً هیچ‌کس از رئیس‌جمهور حمایت نکرد و همین باعث شد شکاف میان آن‌ها و آقای رئیس‌جمهور کاملاً محسوس و قابل توجه باشد.

نماینده نهضت آزادی پزشکیان را با درخواست مذاکره عصبانی کرد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه که در ادامه سخنانش به طور تلویحی به حضور نماینده نهضت آزادی در جلسه با رئیس جمهور با وجود نداشتن فعالیت قانونی اشاره کرد گفت: نکته مهم‌تر این بود که وقتی آقای رئیس‌جمهور شروع به صحبت کرد، یکی از حاضران که عملاً نماینده یک گروه تقریباً غیرقانونی بود با وجود این، به جلسه دعوت شده بود صراحتاً پرسید چرا مذاکره نمی‌کنید؟ آقای پزشکیان در پاسخ گفت: «من در نیویورک بودم، با مکرون مذاکره کردم، نشستیم و حتی به توافق هم رسیدیم، اما بعد آمریکایی‌ها به او گفتند نباید کاری انجام بدهد و موضوع متوقف شد.» سپس تأکید کرد آنچه آن‌ها از مذاکره می‌خواهند، اصل مذاکره نیست، بلکه مطالبات دیگری است؛ اینکه ایران توان موشکی خود را کنار بگذارد، از برنامه هسته‌ای صرف‌نظر کند و حتی اجازه دهد درباره تمامیت کشور تصمیم‌گیری شود. گفت: «من نمی‌توانم چنین کاری بکنم و اصلاً به خودم اجازه نمی‌دهم چنین چیزی را بپذیرم.»

بادامچیان افزود: دوباره همان فرد مطرح کرد که تحریم‌ها باید از طریق مذاکره برداشته شود. اینجا بود که آقای پزشکیان با عصبانیت پاسخ داد: «یعنی چه؟ یعنی من بروم کشور را سر این مسائل معامله کنم؟» و ادامه داد: «از آن طرف، آن‌ها دارند اسرائیل را تقویت می‌کنند، همه‌چیز در اختیارش می‌گذارند تا فردا به ایران حمله کند و کشور را شبیه غزه کند. من هرگز حاضر نیستم برای اینکه در یک مقام بمانم، چنین کاری انجام بدهم.» پزشکیان تأکید کرد که ایران و این ملت را قدرتمند می‌خواهد. این موضع‌گیری صریح و قاطع واقعاً جالب بود و باعث شد طیف ما با تشویق و کف زدن از صحبت‌هایش حمایت کنیم.

اصلاح‌طلبان در تعامل با پزشکیان به بن‌بست رسیدند

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: به نظر من، این جلسه از چند جهت قابل توجه و آموزنده بود. اول از همه، واقعیت جریان اصلاح‌طلب و بن‌بستی که به آن رسیده‌اند را به‌خوبی نشان داد؛ تا جایی که حتی در تعامل با آقای پزشکیان هم به بن‌بست رسیده‌اند و عملاً حرف تازه و راهکار مشخصی برای ارائه نداشتند.

بادامچیان گفت: از سوی دیگر، جلسه از منظر آزادی بیان هم جالب بود؛ فضایی فراهم شده بود که همه با تندترین لحن‌ها، هر آنچه در ذهن داشتند را مطرح کردند. با این حال، رئیس‌جمهور که پس از ولایت امر بالاترین مقام کشور است، با حوصله نشست و به همه‌ی صحبت‌ها گوش داد. این میزان از سعه‌صدر آقای پزشکیان واقعاً قابل تقدیر بود؛ بیش از دو ساعت و نیم شاید هم بیشتر دیگران صحبت کردند و ایشان عمدتاً شنونده بود.

وی ادامه داد: در مقابل، مواضع اصولگرایان نشان داد که نگاه آن‌ها منطقی‌تر و مبتنی بر نقدهای مشخص و معطوف به مسائل واقعی کشور است. بعد از جلسه هم دیدیم که در برخی رسانه‌ها و نشریات اصلاح‌طلب نوشته شد که به‌اصطلاح «تندروها» از رئیس‌جمهور حمایت کردند؛ در حالی که اصلاً بحث تندروی مطرح نبود، بلکه موضوع، نقد منصفانه و موضع‌گیری مسئولانه بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه یادآور شد: آنچه برای رئیس جمهور اهمیت داشت و به‌نظر من پیام اصلی جلسه هم همین بود این بود که مجموعه‌ی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، با هر سن و گرایش، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تغییر لازم است؛ تغییری در جهت حل مشکلات مردم، به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی، و جلوگیری از گرانی‌های بی‌دلیل و نابجایی که هیچ توجیه روشنی ندارد و بیشتر شبیه یک طراحی است تا یک ضرورت واقعی.

بادامچیان افزود: در مجموع، این جلسه به نظر من برای رئیس‌جمهور مفید بود. دیگران هم آمدند، حرف‌هایشان را زدند و دیدگاه‌هایشان را بیان کردند. ما هم فعلاً آمادگی خودمان را برای کمک به دولت در حل مشکلات اعلام کردیم و حالا باید منتظر ماند و دید دولت در ادامه چه مسیری را انتخاب می‌کند.