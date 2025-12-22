جزئیات پذیرش در دوره زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

جواد مولی، رئیس مرکز تحقیقات و توسعه زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات تفاهم‌نامه مشترک این دانشگاه با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک را برای برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی زیست‌فناوری تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها به صورت (Post-Graduate Certificate) طراحی شده‌اند، اظهار کرد: هدف اصلی، تربیت نیروی متخصص برای بازار کار است تا افراد بدون نیاز به گذراندن دوره‌های طولانی چهار تا هشت ساله، دانش تئوری و مهارت‌های عملی لازم در حوزه زیست‌فناوری را کسب کنند و سریعاً در صنایع مرتبط استخدام شوند.

۵۰ درصد تئوری، ۵۰ درصد عملی؛ دوره‌هایی بدون محدودیت اداری

مولی افزود: این دوره‌ها مشتری‌محور و نیازمحور هستند و می‌توانند گرایش‌های مختلفی مانند زیست‌فناوری پزشکی، دارویی، کشاورزی یا صنعتی داشته باشند. محتوای آموزشی ۵۰ درصد تئوری و ۵۰ درصد عملی است و از بهترین اساتید و امکانات هر دو مرکز استفاده می‌شود. همچنین هیچ محدودیتی برای دعوت از اساتید برجسته سایر دانشگاه‌ها مانند دانشگاه تهران یا شهید بهشتی، حتی خارج از تهران، وجود ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: دوره‌ها کاملاً آزاد از محدودیت‌های اداری هستند و امکان دعوت از برترین متخصصان داخلی و خارجی فراهم است. طول دوره بسته به گرایش بین شش تا دو ماه متغیر خواهد بود و سرفصل‌ها بر اساس نیاز بازار ایران و الگوگیری از دوره‌های معتبر جهانی تنظیم شده‌اند.

از لیسانس تا دکتری؛ مدرک رسمی مشترک با اعتبار جهانی

وی شرایط شرکت در دوره‌ها را داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته‌های علوم زیستی، پزشکی یا مرتبط اعلام کرد و گفت: دانشجویان با مدارک بالاتر مانند فوق‌لیسانس یا دکتری نیز می‌توانند شرکت کنند؛ به عنوان مثال، پزشکان شاغل در شرکت‌های دارویی که نیاز به آشنایی عملی و تئوری با بیوتکنولوژی دارند.

مولی با اشاره به اینکه این دوره‌ها فعلاً حضوری هستند، افزود: به دلیل ماهیت عملی زیست‌فناوری، امکان برگزاری آنلاین محدود است اما طبق توافقات بین‌المللی دانشگاه، می‌توان این دوره‌ها را برای کشورهای همسایه مانند عراق نیز برگزار کرد. مدرک ارائه‌شده رسمی و مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک خواهد بود و اعتبار داخلی و بین‌المللی این دو نهاد را دارد.

وی زمان آغاز دوره‌ها را یکی دو ماه آینده اعلام کرد و گفت: ابتدا فراخوان برای یکی از گرایش‌ها مانند بیوتکنولوژی پزشکی یا کشاورزی منتشر می‌شود، سرفصل‌ها نهایی و ثبت‌نام انجام خواهد شد.

مولی در ادامه به اهمیت دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: علم به سرعت در حال تغییر است و صنایع فرصت سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت روی آموزش ندارند؛ این دوره‌ها علم روز را به صورت تخصصی ارائه می‌دهند و دانشگاه را به نیازهای صنعت نزدیک‌تر می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس همچنین از فعالیت‌های شبکه‌سازی در حوزه بیوتکنولوژی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های کشور را یکپارچه کنیم تا از تولید علم تا تجاری‌سازی و کارآفرینی پوشش داده شود.

حمایت از ۱۲ استارت اپ سرطانی

وی به برگزاری فراخوان ایده‌های استارت اپی در حوزه تشخیص و درمان سرطان اشاره کرد و افزود: ایده‌های ارسالی داوری دقیق شدند و ۱۲ استارت اپ منتخب (عمدتاً دانشجویی) تقدیر شدند. این تیم‌ها در پارک علم و فناوری دانشگاه دوره کوچینگ تجاری‌سازی گذرانده‌اند تا ایده‌های خام به پروپوزال‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. ه عنوان حامی مالی جشنواره، از طرح‌های تأیید شده حمایت خواهد کرد و فراخوان‌های بعدی در حوزه‌های کشاورزی و دارویی نیز برگزار می‌شود.