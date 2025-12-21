خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل کوهستان‌های زاگرس جنوبی، روستای «کریک» از توابع شهرستان بویراحمد، آرام گرفته است.

این روستا که نامش با هنر و طبیعت عجین شده، خاستگاه یکی از اصیل‌ترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های صنایع دستی در جنوب ایران است، هنرهایی که هر یک، داستان زندگی، مقاومت و زیبایی شناسی مردمان این خطه را باز می‌گویند.

گبه و گلیم؛ نگاره‌های زمردین زاگرس

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین جلوه هنری کریک، بافت گبه و گلیم است زیرا این با نقش‌های هندسی، حیوانات سمبلیک مانند شیر، بز کوهی و پرندگان، و استفاده از رنگ‌های گیاهی ملایم قهوهای، سرمه‌ای، سفید و قرمز، شناخته می‌شوند.

علی اکبر پاک اظهار کرد: پشم گوسفندان محلی، ماده اولیه این بافته‌ها است و هر گبه، گویی تابلویی از زندگی عشایری و طبیعت پیرامون است.

چوقا، پوشش اصیل مردان بویراحمدی

وی با اشاره به اینکه چوقا یا عبا، پوشش سنتی و دستباف مردان منطقه است که از پشم بافته می‌شود، بیان کرد: این بالاپوش گرم و محکم، نه تنها در زندگی روزمره و مراسم‌ها استفاده می‌شود، بلکه نمادی از اصالت و غیرت مردان زاگرس است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا تصریح کرد: بافت چوقا نیاز به مهارت بسیار دارد و از هنرهای ارزشمند روستا محسوب می‌شود.

نمد مالی؛ هنری برای زندگی

وی با بیان اینکه نمدهای پشمی کریک، محصول هنر نمدمالی است که برای زیرانداز، کپنک پوشش چوپانان و کلاه استفاده می‌شود، افزود: این هنر قدیمی، با کمترین ابزار و بیشترین خلاقیت، پشم را به محصولی مقاوم و کاربردی تبدیل می‌کند.

سیاه چادر بافی؛ خانه ایل

پاک دیگر صنایع دستی روستای کریک را بافت سیاه چادر یا «بُهن» نام برد و گفت: این صنایع دستی از موی بز، هنری خاص زنان عشایر و ساکنین روستاهای مرتبط مانند کریک است.

وی افزود: این چادرها که مسکن اصلی عشایر کوچ رو است، در برابر باران و آفتاب مقاوم است و بافت آن نشان دهنده مهارت بالای هنرمندان در زندگی همسو با طبیعت است.

سفال و ابزار چوبی؛ سادگی و کاربرد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا یادآور شد: اگرچه شهرت اصلی کریک با منسوجات است، ولی ساخت سفال‌های سنتی مانند کوزه و گلابه و ابزار چوبی مورد استفاده در زندگی روستایی و کشاورزی، بخش دیگری از صنایع دستی کاربردی این منطقه را تشکیل می‌دهد.

صنایع دستی کریک شناسنامه فرهنگی استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با وجود غنای فرهنگی، صنایع دستی کریک مانند بسیاری از نقاط ایران، با چالش‌هایی مانند مهاجرت جوانان، کمبود بازارهای مطمئن و رقابت محصولات صنعتی مواجه است اما با این حال، در سال‌های اخیر، توجه نهادهای دولتی و خصوصی به ثبت ملی این هنرها و توسعه گردشگری فرهنگی، نویدی برای تداوم این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

سید مجید امیر حسینی افزود: صنایع دستی روستای کریک، تنها کالا نیستند؛ آنها شناسنامه فرهنگی مردمانی هستند که با نخ و پشم و رنگ، تاریخ و طبیعت زاگرس را بر تارک زمان ثبت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: حفاظت از این گنجینه، به معنای پاسداشت هویتی است که ریشه در اعماق تاریخ این سرزمین دارد.