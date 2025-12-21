  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

کریک؛ موزه‌ای زنده زیر سقف زاگرس

کریک؛ موزه‌ای زنده زیر سقف زاگرس

یاسوج-روستای کریک یاسوج خود یک موزه زنده است. زنان این روستا تاریخ زاگرس را نه با قلم، که با نخ و پشم بر تار و پود گلیم‌ها روایت می‌کنند. هر بافت، روایتگر یک داستان کهن است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل کوهستان‌های زاگرس جنوبی، روستای «کریک» از توابع شهرستان بویراحمد، آرام گرفته است.

این روستا که نامش با هنر و طبیعت عجین شده، خاستگاه یکی از اصیل‌ترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های صنایع دستی در جنوب ایران است، هنرهایی که هر یک، داستان زندگی، مقاومت و زیبایی شناسی مردمان این خطه را باز می‌گویند.

گبه و گلیم؛ نگاره‌های زمردین زاگرس

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین جلوه هنری کریک، بافت گبه و گلیم است زیرا این با نقش‌های هندسی، حیوانات سمبلیک مانند شیر، بز کوهی و پرندگان، و استفاده از رنگ‌های گیاهی ملایم قهوهای، سرمه‌ای، سفید و قرمز، شناخته می‌شوند.

کریک،موزه‌ای زنده زیر سقف زاگرس؛ نقاشی با نخ؛ داستان‌گویی با پشم

علی اکبر پاک اظهار کرد: پشم گوسفندان محلی، ماده اولیه این بافته‌ها است و هر گبه، گویی تابلویی از زندگی عشایری و طبیعت پیرامون است.

چوقا، پوشش اصیل مردان بویراحمدی

وی با اشاره به اینکه چوقا یا عبا، پوشش سنتی و دستباف مردان منطقه است که از پشم بافته می‌شود، بیان کرد: این بالاپوش گرم و محکم، نه تنها در زندگی روزمره و مراسم‌ها استفاده می‌شود، بلکه نمادی از اصالت و غیرت مردان زاگرس است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا تصریح کرد: بافت چوقا نیاز به مهارت بسیار دارد و از هنرهای ارزشمند روستا محسوب می‌شود.

نمد مالی؛ هنری برای زندگی

وی با بیان اینکه نمدهای پشمی کریک، محصول هنر نمدمالی است که برای زیرانداز، کپنک پوشش چوپانان و کلاه استفاده می‌شود، افزود: این هنر قدیمی، با کمترین ابزار و بیشترین خلاقیت، پشم را به محصولی مقاوم و کاربردی تبدیل می‌کند.

سیاه چادر بافی؛ خانه ایل

پاک دیگر صنایع دستی روستای کریک را بافت سیاه چادر یا «بُهن» نام برد و گفت: این صنایع دستی از موی بز، هنری خاص زنان عشایر و ساکنین روستاهای مرتبط مانند کریک است.

وی افزود: این چادرها که مسکن اصلی عشایر کوچ رو است، در برابر باران و آفتاب مقاوم است و بافت آن نشان دهنده مهارت بالای هنرمندان در زندگی همسو با طبیعت است.

سفال و ابزار چوبی؛ سادگی و کاربرد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنا یادآور شد: اگرچه شهرت اصلی کریک با منسوجات است، ولی ساخت سفال‌های سنتی مانند کوزه و گلابه و ابزار چوبی مورد استفاده در زندگی روستایی و کشاورزی، بخش دیگری از صنایع دستی کاربردی این منطقه را تشکیل می‌دهد.

صنایع دستی کریک شناسنامه فرهنگی استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با وجود غنای فرهنگی، صنایع دستی کریک مانند بسیاری از نقاط ایران، با چالش‌هایی مانند مهاجرت جوانان، کمبود بازارهای مطمئن و رقابت محصولات صنعتی مواجه است اما با این حال، در سال‌های اخیر، توجه نهادهای دولتی و خصوصی به ثبت ملی این هنرها و توسعه گردشگری فرهنگی، نویدی برای تداوم این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

کریک،موزه‌ای زنده زیر سقف زاگرس؛ نقاشی با نخ؛ داستان‌گویی با پشم

سید مجید امیر حسینی افزود: صنایع دستی روستای کریک، تنها کالا نیستند؛ آنها شناسنامه فرهنگی مردمانی هستند که با نخ و پشم و رنگ، تاریخ و طبیعت زاگرس را بر تارک زمان ثبت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: حفاظت از این گنجینه، به معنای پاسداشت هویتی است که ریشه در اعماق تاریخ این سرزمین دارد.

کد خبر 6697279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها