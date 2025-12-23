به گزارش خبرگزاری مهر، عباس برنهاد صبح سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه کمیته پایش شرکت، بر اهمیت برگزاری منظم جلسات و بررسی پروندههای صنعتی تأکید کرد.
وی گفت: بررسی بیش از ۵۰۰ پرونده در سال جاری نشاندهنده عزم جدی شرکت برای ساماندهی طرحها، حمایت از سرمایهگذاران و حرکت هدفمند در مسیر جهش تولید و توسعه اشتغال در استان است.
برنهاد با اشاره به سازوکار دقیق کمیته پایش افزود: طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بهصورت کامل و هدفمند رصد میشوند تا از راکد ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود و سرمایهگذاران فعال حمایت شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: پروندههای قدیمی که به دلایل مختلف بلاتکلیف مانده بودند، شناسایی و تعیینتکلیف شدهاند و این اقدام نقش مؤثری در فعالسازی طرحها و بازگرداندن ظرفیتهای راکد به چرخه سرمایهگذاری داشته است.
برنهاد گفت: طرحهایی که مهلت تکمیل فرآیند اجرا دریافت کردهاند، مجدداً پایش میشوند و در صورت عدم پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی، برای تصمیمگیری نهایی و احتمال فسخ قرارداد به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت گفت: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایهگذاران واقعی و فعالانی است که با تکمیل پروژهها میتوانند تولید پایدار، افزایش ظرفیت صنعتی و توسعه اشتغال در استان فارس را محقق کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: با تداوم این رویکرد و همکاری دستگاههای اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر شده و زمینه بهرهبرداری سریعتر از طرحهای نیمهتمام فراهم میشود.
