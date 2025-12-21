اهدای دستگاه نوار مغز پیشرفته به بیمارستان رستمانی پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسین‌پور از اهدای یک دستگاه پیشرفته نوار مغز (EEG) به ارزش ۹ میلیارد ریال به این مرکز درمانی خبر داد.

حسین‌پور با اشاره به فرآیند تأمین این تجهیز تخصصی اظهار کرد: این دستگاه با پیگیری مستمر مؤسسه خیریه سلامت بیمارستان، همراهی جمعی از همکاران و مساعدت ارزشمند خانواده نصوری از نیکوکاران شهرستان تهیه و به بیمارستان رستمانی پارسیان اهدا شده است.

وی با تأکید بر جایگاه مهم خیرین در نظام سلامت افزود: خیرین همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و پشتیبانان واقعی حوزه درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تجهیز مراکز درمانی ایفا می‌کنند.

رئیس بیمارستان رستمانی پارسیان همچنین ابراز امیدواری کرد سایر نیکوکاران شهرستان نیز با مشارکت در فعالیت‌های مؤسسه خیریه سلامت بیمارستان، در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز بخش‌های درمانی و حمایت از بیماران نیازمند همراهی مؤثری داشته باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و مساعدت خیرین این اقدام خداپسندانه را گامی مؤثر در جهت ارتقای خدمات تشخیصی، به‌ویژه در حوزه بیماری‌های مغز و اعصاب دانست و تأکید کرد: بهره‌برداری از این دستگاه، زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و باکیفیت‌تر به بیماران منطقه را فراهم خواهد کرد.