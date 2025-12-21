  1. استانها
کشف لاک‌پشت دریایی تلف شده در سواحل کنارک

کنارک - در پی بارندگی‌های اخیر در سواحل جنوبی کشور، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک یک لاک پشت دریایی تلف شده با جثه بزرگ را کشف کردند.

الهام آبتین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: در پی بارندگی‌های اخیر در سواحل جنوب‌شرق کشور، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک در جریان گشت‌زنی و پایش مستمر نوار ساحلی، با لاشه یک لاک‌پشت دریایی تلف‌شده در ساحل کنارک مواجه شدند.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از کشف، اقدامات لازم از جمله بررسی میدانی، ثبت مشخصات و انجام عملیات بیومتری بر روی این گونه ارزشمند دریایی انجام شد تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت زیستی و علت احتمالی مرگ آن به‌دست آید.

آبتین با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان اعلام کرد: آثار ضربه بر روی لاشه مشاهده شده و این موضوع احتمال برخورد با شناورهای صیادی را به‌عنوان یکی از دلایل اصلی مرگ این لاک‌پشت دریایی تقویت می‌کند. با این حال، علت دقیق تلف شدن این گونه در دست بررسی‌های تکمیلی بوده و نتایج نهایی پس از انجام آزمایش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: سواحل مکران به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم و کم‌نظیر گونه‌های مختلف آبزی، به‌ویژه لاک‌پشت‌های دریایی، از اهمیت زیست‌محیطی بالایی برخوردار است. این سواحل نقش حیاتی در چرخه حیات بسیاری از گونه‌های در معرض خطر ایفا می‌کنند و هرگونه تهدید انسانی، از جمله تردد غیرایمن شناورها، آلودگی‌های دریایی و صید غیرمسئولانه، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به این اکوسیستم حساس وارد کند.

آبتین ضمن تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از سواحل مکران، از تمامی بهره‌برداران دریایی، به‌ویژه صیادان و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی خواست با رعایت اصول ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

