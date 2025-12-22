  1. استانها
  2. اصفهان
۱ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۲

انحراف پژو پارس در خیابان امام رضا اصفهان ۵ مصدوم داشت

انحراف پژو پارس در خیابان امام رضا اصفهان ۵ مصدوم داشت

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه پژو پارس در خیابان امام رضا اصفهان خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۳۲ شامگاه سی‌ام آذرماه، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در خیابان امام رضا شهر اصفهان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی در صحنه حادثه انجام گرفت.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که چهار نفر از آنها خانم و یک نفر آقا بودند. با تلاش نیروهای اورژانس، هر پنج مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه فوریت‌های پزشکی، جهت دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

زمانپور خاطر نشان کرد: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد خبر 6697747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها