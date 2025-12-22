انحراف پژو پارس در خیابان امام رضا اصفهان ۵ مصدوم داشت

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۳۲ شامگاه سی‌ام آذرماه، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در خیابان امام رضا شهر اصفهان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی در صحنه حادثه انجام گرفت.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که چهار نفر از آنها خانم و یک نفر آقا بودند. با تلاش نیروهای اورژانس، هر پنج مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه فوریت‌های پزشکی، جهت دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

زمانپور خاطر نشان کرد: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.