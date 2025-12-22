به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری قدس به نقل از رسانه‌های عبری زبان نوشت که مرکز مطالعات «ملت یهودی» وابسته به رژیم صهیونیستی در گزارشی به بررسی خطرناک‌ترین دشمنان رژیم صهیونیستی در میان کشورهای اسلامی پرداخته و آنها را بر حسب اولویت خطرناک بودن برای موجودیت رژیم صهیونیستی مرتب کرده است.

بر اساس این گزارش ایران خطرناک‌ترین کشور برای رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود و بعد از آن ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.

لبنان، قطر و سوریه در این رتبه بندی در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند و بعد از این کشورها نیز یمن، مصر و عربستان قرار دارند.