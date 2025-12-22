به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بگلو، صبح دوشنبه، در مراسم طرح ملی «صبا» با حضور پریسا علیلو مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری تهران، ضمن خوشآمدگویی به میهمانان و همکاران حاضر از ۲۲ منطقه تهران، گفت: طرح صبا یکی از ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در پیک سال آینده است و شرکت توزیع برق استان تهران مسئولیت تأمین برق نزدیک به ۲٫۹ میلیون مشترک در شهرستانهای استان تهران را بر عهده دارد.
وی با اشاره به گستردگی استان تهران و جمعیت نزدیک به ۷ میلیون نفر، تصریح کرد: حدود ۳۵ درصد از مصرف برق مشترکان استان در حوزه صنعتی و ۳۵ درصد در حوزه خانگی است. به همین دلیل، مدیریت مصرف در تابستان و پیک بار بر عهده همکاران ما و همکاری مردم است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با بیان چالشهای سال گذشته، از جمله کاهش نزولات آسمانی و محدودیت آب نیروگاههای برقآبی، افزود: با هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب و نصب ۲۴۰ کلید تغذیه دو سو، توانستیم چاههای آب شرب حساس را بدون قطعی برق نگه داریم.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی طرح صبا، آموزش بانوان و دانشآموزان در سطح استان است. تاکنون ۳۰ مدرسه با ۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز آموزش دیدهاند و هدف ما تجهیز و آموزش ۸۰ مدرسه با ۲۰ هزار دانشآموز تا پایان طرح است.
حسن بگلو با تأکید بر نقش بانوان در مدیریت مصرف خانگی، گفت: با آموزش استفاده بهینه از نور طبیعی، کاهش مصرف تجهیزات پرمصرف و تنظیم دمای محیط به ۲۵ درجه، میتوانیم تا پیک سال آینده مصرف برق خانگی را ۲۰ درصد کاهش دهیم.
وی همچنین از افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان از ۳۲ به نزدیک ۱۰۰ مگاوات خبر داد و افزود: با حمایت استانداری تهران، نزدیک به ۲۵۰۰ مگاوات زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی آماده شده و تاکنون ۱۲۷۰ مگاوات پروژه آغاز شده است. تجهیزات خورشیدی برای ۱۲۰۰ مدرسه نیز تهیه و نصب خواهد شد.
مدیرعامل توزیع برق استان تهران در پایان گفت: با اجرای این طرحها و همکاری مردم و دستگاههای مختلف، میتوان تابستان آینده را با حداقل ناترازی و خاموشی پشت سر گذاشت.
نظر شما