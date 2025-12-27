به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در اظهار کرد: اعتکاف از عبادات بزرگ و انسان‌ساز در شریعت اسلام است که نقش مهمی در ارتقای معنویت فردی و تقویت هویت دینی جامعه ایفا می‌کند و فرصتی ناب برای خلوت با خداوند متعال و بازگشت به سرچشمه ایمان و اخلاص به شمار می‌رود.

وی افزود: معتکف، میهمان خاص پروردگار است و اعتکاف زمینه‌ساز تزکیه نفس، تعمیق معرفت دینی و رشد معنوی آحاد جامعه به‌ویژه نسل نوجوان و جوان محسوب می‌شود.

امام جمعه قرچک با بیان اینکه امسال مراسم اعتکاف با همدلی و همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی به‌صورت گسترده برگزار می‌شود، تصریح کرد: به فضل الهی، مراسم اعتکاف در ۲۰ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد که از این تعداد، ۸ مسجد به‌طور ویژه برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده، ۴ مسجد مختص برادران، ۹ مسجد ویژه خواهران و یک مسجد نیز به‌صورت خانوادگی در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز در این مراسم معنوی حضور داشته باشند که نسبت به سال گذشته با رشد ۵۰۰ نفری همراه است. همچنین با توجه به ظرفیت مساجد، میزان مشارکت عمومی بین ۶ تا ۷ هزار نفر برآورد می‌شود که این استقبال گسترده، بیانگر جایگاه رفیع اعتکاف در میان مردم مؤمن و متدین شهرستان قرچک است.

وی ضمن قدردانی از همکاری اداره تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و سایر دستگاه‌های همراه، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی منسجم این مجموعه‌ها نقش مؤثری در سامان‌دهی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی داشته است.

امام جمعه قرچک همچنین از خیرین و نیک‌اندیشانی که با کمک‌های خود یاری‌رسان برگزارکنندگان این برنامه بودند، قدردانی کرد و گفت: این همراهی‌ها بی‌تردید ذخیره‌ای ارزشمند برای دنیا و آخرت آنان خواهد بود.

وی در ادامه از همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز تقدیر کرد و افزود: در حوزه آماده‌سازی و بهسازی مساجد و تأمین نیازهای ضروری، مرکز رسیدگی به امور مساجد با مشارکت خیرین و همراهی نهادهایی همچون سپاه، شهرداری، اداره اوقاف، بخشداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، اقدامات مؤثر و مستمری را طی ماه‌های گذشته به انجام رسانده است.

اسماعیلی در پایان با اشاره به برگزاری نمازهای جماعت در ایام اعتکاف تأکید کرد: تمهیدات لازم برای اقامه نمازهای جماعت در سه وعده شبانه‌روز اندیشیده شده و تلاش خواهد شد علی‌رغم برگزاری مراسم اعتکاف، درب مساجد برای استفاده عموم مردم و اقامه نمازهای روزانه باز باشد.