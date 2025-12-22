به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیفالله سبزی شامگاه دوشنبه در نشست فرهنگی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان کامیاران، با تبیین مبانی اخلاق حرفهای، التزام عملی به ارزشهای دینی و سازمانی را عامل مهم ارتقای کیفیت خدمترسانی و افزایش اعتماد عمومی دانست.
وی اظهار کرد: رعایت اخلاق، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و توجه به کرامت انسانها، نقش تعیینکنندهای در موفقیت مأموریتهای انتظامی دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران، با تأکید بر اینکه «پایبندی به اخلاق حرفهای و ارزشهای دینی، زیربنای خدمت شایسته و حفظ کرامت انسانی است، رعایت حقوق شهروندی، مسئولیتپذیری و خودسازی معنوی را از الزامات مأموریتهای انتظامی برشمرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر معنویت در محیطهای کاری افزود: پایبندی به اصول اخلاقی و دینی، علاوه بر افزایش کارآمدی سازمانی، زمینهساز آرامش فردی و انجام صحیح وظایف حرفهای خواهد بود.
در ادامه این نشست، فرماندهی انتظامی شهرستان کامیاران ضمن قدردانی از حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مطالب مطرحشده، بر ضرورت تداوم برگزاری برنامههای فرهنگی و اخلاقمحور با هدف ارتقای سطح معنوی و حرفهای کارکنان تأکید کرد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، محفل انس با قرآن کریم با حضور کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان کامیاران برگزار شد.
