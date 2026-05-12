علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق روز سه شنبه در شعب یکی از بانک های میدان مشاهیر سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی از اطفا به موقع حریق توسط آتش نشان ها خبر داد و اضافه کرد: با تلاش بی وقفه امدادگران از گسترش آتش به بخش های دیگر جلوگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید به اینکه حادثه بدون مصدوم بخیر گذشت، اضافه کرد: علت وقوع حریق از سهل انگاری نگهداری مواد قابل اشتعال در مجاورت دستگاه دیزل ژنراتور بانک تشخیص داده شده است.

تاج آبادی خواستار بازرسی منظم از تجهیزات و رعایت نکات ایمنی از سوی بانک ها و ادارات و مراکز دولتی و خصوصی شد و تصریح کرد: قرار دادن مواد قابل اشتعال کنار تجهیزات الکترونیک، ژنراتور، کمپرسور و تأسیسات می‌تواند فاجعه بار باشد.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی کلید پیشگیری از حوادث ناگوار است لذا شهروندان را به در نظر گرفتن همین موارد مهم دعوت می کنیم.