۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

حریق بانک در میدان مشاهیر سمنان؛ حادثه بدون مصدوم به‌خیر گذشت

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حریق شعبه یک بانک در میدان مشاهیر سمنان خبر داد و گفت: با تلاش آتش نشان‌ها حریق مهار و حادثه بدون مصدوم، به‌خیر گذشت.

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق روز سه شنبه در شعب یکی از بانک های میدان مشاهیر سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی از اطفا به موقع حریق توسط آتش نشان ها خبر داد و اضافه کرد: با تلاش بی وقفه امدادگران از گسترش آتش به بخش های دیگر جلوگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید به اینکه حادثه بدون مصدوم بخیر گذشت، اضافه کرد: علت وقوع حریق از سهل انگاری نگهداری مواد قابل اشتعال در مجاورت دستگاه دیزل ژنراتور بانک تشخیص داده شده است.

تاج آبادی خواستار بازرسی منظم از تجهیزات و رعایت نکات ایمنی از سوی بانک ها و ادارات و مراکز دولتی و خصوصی شد و تصریح کرد: قرار دادن مواد قابل اشتعال کنار تجهیزات الکترونیک، ژنراتور، کمپرسور و تأسیسات می‌تواند فاجعه بار باشد.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی کلید پیشگیری از حوادث ناگوار است لذا شهروندان را به در نظر گرفتن همین موارد مهم دعوت می کنیم.

