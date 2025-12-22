  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

امام جمعه دشتستان: ماه رجب فرصتی برای بازگشت به خدا است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: ماه رجب فرصتی برای بازگشت به خدا و آماده‌ سازی قلب‌ها برای بندگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد حضرت قائم (عج) برازجان با تبریک میلاد امام باقر (ع)، به نقش این امام همام در گسترش علوم اسلامی اشاره کرد و گفت: امام باقر (ع) با تلاش علمی بی‌نظیر خود، دریچه‌ای جدید از معارف اسلامی را به روی بشریت گشود و ما به عنوان پیروان اهل البیت (ع)، وظیفه داریم که در مسیر نشر و عمل به این معارف گام برداریم.

وی ماه رجب را فرصتی ویژه برای خودسازی و بازگشت به خداوند دانست و تأکید کرد: ماه رجب، مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان است؛ ماهی که در آن دل‌ها برای بندگی و نزدیکی به خداوند آماده می‌شود. این ماه فرصتی برای بازنگری در اعمال، استغفار و حرکت به سمت اصلاح نفس است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به اهمیت اعتکاف در ماه رجب گفت: اعتکاف، خلوتی معنوی برای اتصال قلب به خدا و دوری از دنیای مادی است. این سنت ارزشمند، فرصتی برای یافتن آرامش درونی و جلب رضای الهی است که باید آن را بیش از پیش در جامعه ترویج دهیم.

وی در پایان ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام موسوی امام جماعت مسجد و هیأت امنای آن، از تلاش‌های وی در ایجاد فضایی معنوی و صمیمی در مسجد تشکر کرد و از نمازگزاران خواست تا بیش از پیش به اهمیت بهره‌برداری از فرصت‌های معنوی در زندگی توجه کنند.

