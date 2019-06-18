رونمایی از ١٣ اتوبوس دو کابینی که با درآمد طرح ترافیک خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سنندجی صبح امروز در آیین بهرهبرداری و توسعه ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران که با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران و پورسیدآقایی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری برگزار شد، گفت: ٦٠ درصد ناوگان اتوبوسرانی در حال حاضر فرسوده است. بهرغم تمام تلاشها برای نوسازی ناوگان، متاسفانه هنوز با فرسودگی ناوگان دست به گریبانیم. گرچه با پیگیریهای صورت گرفته و جلسات متعددی که در این زمینه برگزارشده، امیدواریم شاهد توسعه و نوسازی ناوگان از محل یارانه سوخت تا پایان سال باشیم. وی از خرید ١٣ دستگاه اتوبوس دو کابین جدید از محل عوارض طرح ترافیک خبر داد و گفت: بیش از ٤٠ میلیارد تومان برای خرید اتوبوسهای دوکابین جدید هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه جای مینیبوس در چرخهی حملونقل عمومی شهر تهران خالی بود، تصریح کرد: ١١٧ دستگاه مینیبوس از طریق بخش خصوصی خریداریشده که در خطوط طراحیشده بهکارگیری خواهند شد. سنندجی اظهارداشت: خرید و تامین ٥٠٠ دستگاه مینیبوس دیگر در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با حمایت بخش خصوصی و تعامل خودروسازان تا پایان سال به چرخه عمومی پایتخت ملحق شوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در ادامه از تکمیل طرح راهاندازی سیستم هوشمندِ اعلام نام ایستگاه در خطوط تندرو خبر داد و گفت: گرچه پیش از این وعده داده بودم تا پایان اردیبهشتماه تمامی خطوط تندرو به این سیستم تجهیز خواهند شد اما با وجود تحریمها تکمیل تمامی خطوط اندکی زمانبر شده و تا پایان تیرماه تمامی خطوط تندروی پایتخت به سیستم هوشمندِ اعلامِ صوت، مجهز خواهند شد.
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