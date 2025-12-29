به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، توجه فوتبال مصر بیش از هر زمان دیگری به قرعه گروه G جلب شده است؛ گروهی که تیم ملی مصر باید با ایران، بلژیک و نیوزیلند رقابت کند. رسانه‌های مصری این گروه را یکی از چالش‌برانگیزترین گروه‌های جام جهانی می‌دانند و معتقدند تقابل با تیم‌هایی با سبک‌ها و فوتبال متفاوت، مسیر فراعنه را در مرحله گروهی دشوار اما هیجان‌انگیز کرده است.

«مروان عطیه» هافبک تیم ملی مصر، در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با اشاره به این قرعه، تأکید کرد که حضور در جام جهانی رؤیای هر بازیکن است و هم‌گروهی با تیم‌هایی مانند ایران و بلژیک، انگیزه بازیکنان مصر را برای ارائه بهترین عملکرد دوچندان می‌کند. او گفت که صعود بدون شکست مصر به جام جهانی، مسئولیت این تیم را در چنین گروهی سنگین‌تر کرده است.

عطیه با اشاره به قدرت تیم ملی ایران، این تیم را یکی از رقبای جدی گروه G دانست و تأکید کرد که فوتبال مدرن دیگر به نام‌ها و سابقه تاریخی محدود نمی‌شود. به اعتقاد او، ایران، بلژیک و نیوزیلند هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و مصر برای عبور از این مرحله نیازمند آمادگی کامل، تمرکز بالا و انسجام تیمی است.

جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، نخستین حضور مروان عطیه در این رقابت‌ها خواهد بود و او این اتفاق را افتخاری بزرگ در دوران حرفه‌ای خود می‌داند. به نظر می‌رسد هم‌گروهی با ایران، بلژیک و نیوزیلند، نگاه ویژه فوتبال مصر را به گروه G معطوف کرده؛ گروهی که می‌تواند صحنه یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های مرحله نخست جام جهانی باشد.

هافبک تیم ملی مصر، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از انگیزه‌های شخصی و تیمی خود سخن گفت و تأکید کرد که حضور در این رقابت‌ها رؤیای هر فوتبالیست است. تیم ملی مصر در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G در کنار تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند قرار گرفته است؛ گروهی که از نگاه مصری‌ها یکی از گروه‌های چالش‌برانگیز این رقابت‌ها به شمار می‌رود.

صعود به جام جهانی بالاترین افتخار است

عطیه در گفت‌وگو با وسایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) گفت: صعود به جام جهانی احساسی استثنایی و بالاترین افتخار برای هر بازیکن فوتبال محسوب می‌شود. اینکه مصر توانست با صدرنشینی و بدون شکست به جام جهانی راه پیدا کند، ارزش این موفقیت را چند برابر می‌کند؛ به‌ویژه برای من که این نخستین حضورم در جام جهانی است.

افتخاری شخصی کسب کردم

هافبک تیم ملی مصر با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: حضور در جام جهانی برای من لحظه‌ای تاریخی است. این اولین بار است که در چنین تورنمنت بزرگی شرکت می‌کنم و همین موضوع مسئولیت و انگیزه‌ام را دوچندان کرده است. حالا هدف خیلی بزرگی را با تیم ملی کشورم دنبال می‌کنم.

چالش جدی با حضور ایران، بلژیک و نیوزیلند

عطیه با اشاره به هم‌گروهی مصر با ایران، بلژیک و نیوزیلند تأکید کرد: تمام تیم‌هایی که به جام جهانی راه پیدا می‌کنند، قوی هستند. فوتبال مدرن دیگر فقط به نام‌ها و تاریخ تکیه ندارد، بلکه آنچه در زمین مسابقه ارائه می‌شود اهمیت دارد. ایران، بلژیک و نیوزیلند هر کدام ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارند و ما باید با آمادگی کامل وارد این رقابت‌ها شویم.

فوتبال امروز فقط به نام‌ها وابسته نیست

این بازیکن ادامه داد: در جام جهانی هیچ بازی ساده‌ای وجود ندارد. همه تیم‌ها شایستگی حضور در این سطح را دارند و موفقیت تنها با تمرکز، نظم تاکتیکی و عملکرد تیمی به دست می‌آید.

عطیه درباره احساس حضور در جام جهانی گفت: نمایندگی از مصر در جام جهانی لحظه‌ای سرشار از غرور است. هر بازیکنی آرزو دارد در چنین تورنمنتی حضور داشته باشد و نسل فعلی تیم ملی مصر تلاش می‌کند تصویری شایسته از نام و تاریخ فوتبال کشورمان ارائه دهد.

هم‌تیمی‌های بزرگی در مصر دارم

هافبک تیم ملی مصر با اشاره به مهره‌های شاخص این تیم گفت: تیم ملی مصر بازیکنان بزرگی در اختیار دارد؛ از جمله محمد صلاح، عمر مرموش و مصطفی محمد. در کنار آنها بازیکنانی از لیگ داخلی مثل ترزگه، امام عاشور و احمد سید زیزو هم نقش مهمی در تیم دارند.

عطیه در بخش پایانی صحبت‌هایش تأکید کرد: هدف اصلی ما در جام جهانی ۲۰۲۶، کسب نخستین پیروزی تاریخ مصر در ادوار جام جهانی است. ما فقط برای حضور نیامده‌ایم؛ می‌خواهیم تاریخ‌سازی کنیم و انتظارات هواداران مصری را برآورده کنیم.