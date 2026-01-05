به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در در دیدار با محمد جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی از تعهد پیمانکار برای تکمیل حدود ۱۱ کیلومتر از کمربندی محلات به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های راهسازی استان مرکزی در بهمن ماه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم استان مرکزی، افزود: کمربندی محلات به طول ۱۷ کیلومتر با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای سرعت سیر و کاهش بار ترافیکی درون شهر محلات در حال اجرا است که نقش مهمی در ساماندهی عبور و مرور در منطقه ایفا می‌کند.

بازوند ادامه داد: این پروژه به عنوان بخشی از شریان ارتباطی شهرستان‌های خمین و دلیجان است که به جز در محدوده کمربندی محلات تمامی محور به صورت چهار خطه زیر عبور ترافیک قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه یادآور شد: طبق تعهد پیمانکار، از مجموع این مسیر ۱۷ کیلومتری، حدود ۱۱ کیلومتر در بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد بود و مابقی مسیر نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تداوم تأمین منابع و اجرای منظم، در آینده نزدیک تکمیل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر اثرات مثبت این پروژه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از کمربندی محلات، ضمن کاهش ترافیک عبوری از درون شهر، موجب افزایش ایمنی شهروندان، تسهیل دسترسی به مراکز صنعتی و بهبود شاخص‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای خواهد شد.