غلامی: بارندگی اخیر در استان فارس ، ۵ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی ظهر یکشنبه در نشستی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران و تعاونگران استان فارس گفت: طی دو روز اخیر، در یکی از شهرستانها ۱۸۶ میلیمتر باران ثبت شده است؛ بارشی بیسابقه که منجر به فوت پنج هموطن و خسارات گسترده در بخشهایی مانند کشاورزی شد.
وی با اشاره به اهمیت رزمایشهای عملیاتی در حوزه ایمنی و مقابله با بحرانهای احتمالی ادامه داد: در آستانه برگزاری رزمایش تمام عیار استانی قرار داریم که پیشبینی میشد در دیماه امسال برگزار شود و بسترهایی مانند زلزله، سیل، قطعی برق، آب، گاز، تلفن، ریزش ساختمان، آواربرداری و انفجارهای مشکوک در آن لحاظ شده است.
مدیرکل مدیریت بحران فارس افزود: در این رزمایش ۹۳ دستگاه اجرایی، نهاد مردمی و تشکلهای متعدد حضور دارند و برای هر یک وظایف مشخص شده است.
غلامی همچنین به تجربه ۱۲ روز جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در کنار حوادث طبیعی، شهرهای ما عرصه نبرد بوده و همه شهروندان پیامدهای بحران و جنگ را مستقیماً لمس کردهاند.
وی ادامه داد: رزمایشها نباید صرفاً نمایشی باشند و باید به شکل عملیاتی برگزار شوند تا آمادگی لازم در مقابل حوادث غیرمترقبه ایجاد شود و زیانهای احتمالی کاهش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران فارس در پایان با بیان اینکه طیف حوادث طبیعی از بارندگی و سیل تا زلزله و جنگ گسترده است، تصریح کرد: با همکاری جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونگران استان، باید تابآوری لازم ایجاد و از تمامی ظرفیتها برای کاهش خسارات انسانی و اقتصادی استفاده شود.
