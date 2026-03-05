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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

تولید مرغ در سمنان به ۲۲۰ تن رسید؛ صادرات مازاد نیاز به ۵ استان کشور

تولید مرغ در سمنان به ۲۲۰ تن رسید؛ صادرات مازاد نیاز به ۵ استان کشور

سمنان- معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به تولید روزانه ۲۲۰ تن گوشت مرغ در استان، از تأمین کامل نیاز داخلی و ارسال مازاد آن به استان‌های دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات استانداری سمنان در خصوص وضعیت تأمین گوشت مرغ در استان بیان کرد: میزان کشتار مرغ در استان از ۲۲۰ تن در روز فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه میزان نیاز استان به گوشت مرغ بین ۳۵ تا ۴۰ تن در شبانه‌روز است، افزود: در روز گذشته بالغ بر ۷۵ تن از تولید مرغ کشتارگاه‌ها به تأمین نیاز استان اختصاص یافت که به علت کاهش تقاضا، فقط ۳۲ تن آن توسط فروشگاه‌ها و واحدهای خرده‌فروشی خریداری شد.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: یکی از علل کاهش تقاضای گوشت مرغ، خریدهای گذشته شهروندان و نیز اطمینان نسبی از ثبات بازار مرغ در استان است.

دهرویه با اشاره به همراهی مردم، اصناف و بازاریان در روزهای گذشته بیان کرد: گوشت مرغ مازاد بر نیاز استان به استان‌های البرز، تهران، قم، یزد و کرمان ارسال می‌شود.

وی از افزایش عرضه تخم‌مرغ در استان طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: بزودی شاهد تعادل بیشتر قیمت‌ها در بازار تخم‌مرغ نیز خواهیم بود.

معاون اقتصادی استاندار سمنان در خصوص وضعیت تأمین سایر کالاها و اقلام مورد نیاز خانوار نیز اظهار کرد: مشکلی در تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار در استان سمنان وجود ندارد و روند عرضه این کالاها بطور عادی در استان در جریان است.

کد مطلب 6766036

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