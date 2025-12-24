سهم دولت از واردات موبایل؛ جزئیات رشد بودجه وزارت ارتباطات در لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه، شامل پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران، حکایت از رشد قابل توجه منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد.

بر اساس لایحه، عملکرد منابع عمومی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰,۲۴۶,۵۰۰ یکصد ریال بوده و برآورد سال ۱۴۰۵ این رقم به ۴۸,۵۲۰,۶۹۹ یکصد ریال رسیده است. بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نیز به ۲۵۴,۳۳۲,۹۹۰ یکصد ریال افزایش یافته و مجموع منابع عمومی و سرمایه‌ای به ۳۰۲,۸۵۳,۶۸۹ یکصد ریال می‌رسد.

جزئیات برآورد هزینه‌ای در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

منابع عمومی: ۱۱,۹۷۶,۲۱۰ یکصد ریال

منابع متفرقه: ۳۲,۸۴۴,۴۸۹ یکصد ریال

منابع اختصاصی: ۳,۷۰۰,۰۰۰ یکصد ریال

در کنار این افزایش منابع عمومی، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات نیز در سال ۱۴۰۵ به ۲۵۴,۳۳۲,۹۹۰ یکصد ریال رسیده و مجموع منابع عمومی و سرمایه‌ای این وزارتخانه به ۳۰۲,۸۵۳,۶۸۹ یکصد ریال می‌رسد.

در بخش پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، بودجه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل عملکرد منابع عمومی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱,۳۷۷,۱۶۸ یکصد ریال، مصوب ۱۴۰۴ برابر ۱۰,۷۶۶,۰۰۰ یکصد ریال و برآورد سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲,۱۰۰,۰۰۰ یکصد ریال است. بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این پژوهشگاه در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۱۰,۰۵۳ یکصد ریال و مصوب سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۰,۰۰۰ یکصد ریال بوده و منابع اختصاصی برای سال آینده ۷۰۰,۰۰۰ یکصد ریال برآورد شده است. مجموع منابع پژوهشگاه در سال ۱۴۰۵ به ۳,۰۰۰,۰۰۰ یکصد ریال می‌رسد.

پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر اساس لایحه، عملکرد ۱۴۰۳ خود را با ۴۰۶,۴۰۸ یکصد ریال ثبت کرده و مجموع منابع عمومی و اختصاصی برای سال آینده افزایش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در سال ۱۴۰۳ عملکرد منابع عمومی ۳,۲۰۸,۹۱۸ یکصد ریال داشته و مصوب منابع عمومی سال ۱۴۰۴ برابر ۵۶۲,۵۰۰ یکصد ریال است. برآورد هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۵ شامل ۲,۰۱۸,۹۳۴ یکصد ریال هزینه عمومی و ۷,۱۳۹,۰۰۰ یکصد ریال هزینه متفرقه است که جمع برآورد هزینه‌ها را به ۹,۱۵۷,۹۳۴ یکصد ریال می‌رساند. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد سال ۱۴۰۳ برابر ۱۴۶,۳۵۱ یکصد ریال و مصوب سال ۱۴۰۴ معادل ۱۹۵,۰۰۰ یکصد ریال بوده و برآورد سال ۱۴۰۵ نیز ۲۱۵,۰۰۰ یکصد ریال است. مجموع کل بودجه این سازمان به ۹,۳۷۲,۹۳۴ یکصد ریال می‌رسد.

بودجه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵,۰۰۰ یکصد ریال بوده و مصوب سال ۱۴۰۴ به ۳۸,۰۰۰ یکصد ریال افزایش یافته است. عملکرد منابع عمومی سال گذشته نیز برابر ۳۸,۰۰۰ یکصد ریال ثبت شده و جمع کل بودجه برای سال ۱۴۰۵ به ۳۸,۰۰۰ یکصد ریال می‌رسد.

در نهایت، بودجه سازمان فضایی ایران در سال ۱۴۰۵ شامل ۹۸۰,۰۰۰ یکصد ریال منابع عمومی، ۸۴۶,۰۰۰ یکصد ریال هزینه عمومی و ۱,۲۰۰,۰۰۰ یکصد ریال تملک دارایی‌های متفرقه است. مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان فضایی نیز ۱,۵۰۰,۰۰۰ یکصد ریال و جمع کل بودجه سازمان برای سال ۱۴۰۵ به ۳,۳۲۶,۰۰۰ یکصد ریال می‌رسد.

بیشترین رشد درصدی: سازمان فضایی ایران (حدود ۲۴۰٪)

رشد قابل توجه دیگر: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (حدود ۱۹۲٪)

بیشترین رشد مطلق (به عدد یکصد ریال): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۸,۲۷۴,۱۹۹ یکصد ریال افزایش)

همچنین در لایحه بودجه دولت درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو را حدود ۸,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است که افزایش ۷۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد.