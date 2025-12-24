افزایش ظرفیت پذیرش در مرز کلید حل ترافیک کامیون ها در آستارا است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به مشکلات ترافیکی در مرز آستارا گفت: در مقاطعی از سال، به‌ویژه در آغاز سال میلادی، حجم ترافیک در مرز به‌شدت افزایش می‌یابد که این موضوع از سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در مجلس دهم نیز بر اساس همین تحلیل‌ها توافقاتی با جمهوری آذربایجان برای احداث مرز و پل جدید انجام شد، اما تکمیل پروژه به دلایل مختلف به تعویق افتاد.

وی افزود: اکنون در مجلس دوازدهم نیز از طریق کمیسیون عمران و با پیگیری‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، موضوع تکمیل تجهیزات مرز جدید در دستور کار قرار دارد. با این حال، مشکل اصلی مربوط به عدم پذیرش کامیون‌ها از سوی جمهوری آذربایجان است.

نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به اینکه طبق قرارداد، طرف آذری موظف به پذیرش حداقل ۴۰۰ کامیون از ایران است، اما به این تعهد عمل نمی‌کند. در همین راستا نیز تذکراتی به سازمان گمرک و دستگاه‌های مسئول داده‌ام تا تعاملات بین‌المللی را افزایش دهند.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با رانندگان آذری در پایانه مرزی گفت: این رانندگان از عدم امکان خروج از مرز گلایه داشتند. به آنان توضیح دادم که مشکل ناشی از کم‌پذیرش کامیون‌ها توسط دولت آذربایجان است و باید از طریق دولت و مجلس خودشان پیگیری کنند.

داداشی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات ترافیکی و توسعه تجارت باید سه محور اصلی حمل‌ونقل به‌طور همزمان فعال شود.

وی ادامه داد: نخست ترانزیت زمینی که با تکمیل مرز جدید و رفع مشکلات موجود سامان خواهد یافت، دوم اقتصاد دریا محور که با فعال‌سازی بندر آستارا و راه‌اندازی کریدور دریایی با کشتی‌های رورو امکان اتصال مستقیم به روسیه را فراهم می‌کند، و سوم توسعه راه‌آهن که با افزایش ظرفیت حمل بار در مسیر رشت–آستارا به بخشی از کریدور شمال–جنوب تبدیل خواهد شد و می‌تواند حجم بار تجاری را تا ۲۰ میلیون تن ارتقا دهد.

نماینده آستارا در همین زمینه با دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه حمل‌ونقل دریایی اظهار داشت: اگر کشتی‌های رورو در بندر آستارا راه‌اندازی شوند و سرمایه‌گذاران در این بخش ورود کنند، کریدور دریایی آستارا به‌طور مستقیم به کشور روسیه متصل خواهد شد. ما آماده‌ایم از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت کنیم تا مسیر تجارت دریایی فعال شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار و مسئولان شهرستان گفت: از صبر و همراهی مردم و رانندگان عزیز تشکر می‌کنم و امیدوارم با تکمیل مرز جدید و افزایش پذیرش کامیون‌ها توسط جمهوری آذربایجان، مشکلات موجود برطرف شود.