پارسی: رقابت ۲۹۷۲ سیستانی و بلوچ در آزمون ورود به حرفه مهندسان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت ۲ هزار و ۹۷۲ نفر سیستانی و بلوچستانی در آزمون ورود به حرفه مهندسی صبح پنجشنبه در زاهدان، ایرانشهر و چابهار به طور همزمان آغاز شد.

مهدی پارسی دیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به خبرنگاران گفت: صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه سه در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌های مهندسی ساختمان از مهمترین اهداف برگزاری این آزمون است که در دو نوبت صبح و عصر امروز چهار دیماه و فردا همزمان با سراسر کشور در سه شهرستان زاهدان، چابهار و ایرانشهر در حال برگزاری است.

وی افزود: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک در دستور کار قرار گرفته است.



مدیر کل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: بیشترین شرکت کنندگان این آزمون به ترتیب حوزه زاهدان با هزار و ۹۴۶ نفر حوزه چابهار با ۷۶۸ نفر و حوزه ایرانشهر با ۲۵۸ نفر اختصاص دارد.

پارسی خاطر نشان کرد: این آزمون از اهمیت بالایی در نظام مهندسی برخوردار است چرا که پیش‌نیاز اصلی ورود رسمی مهندسان به بازار کار بشمار می‌آید.

وی با بیان اینکه حد نصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های مختلف ۵۰ درصد کل نمره آزمون‌های مربوط است، ادامه داد: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: موفقیت در این آزمون امکان دریافت پروانه اشتغال به کار را فراهم کرده و مسیر فعالیت حرفه‌ای در حوزه‌های تخصصی طراحی، نظارت و اجرا را هموار می‌سازد و از سوی دیگر نقش مهمی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز، افزایش ایمنی پروژه‌ها و بکارگیری نیروهای متخصص در حوزه‌های فنی دارد.