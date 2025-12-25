حجت الاسلام عزیزی: تقویت نهادهای فرهنگی نیاز ضروری کشور است

حجت‌الاسلام جابر عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ‌های نسل جدید است و مهم‌ترین میدان این نبردها، جنگ فرهنگی است؛ جنگی که در قالب جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و یک جنگ گسترده تبلیغاتی دنبال می‌شود.

وی افزود: دشمن با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای سلطه‌گر، به‌دنبال تخریب نقطه‌زن ادراک عمومی، تغییر ذهن و اندیشه مردم و استحاله هویتی جامعه است. ما در حوزه شناختی، درگیر سه مرحله «تحمیل شناختی»، «تخریب شناختی» و «تسلیم شناختی» هستیم که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند و «جهاد تبیین» را به‌عنوان یک راهبرد اساسی مطرح کرده‌اند.

امام جمعه بیله‌سوار با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، حوزه فرهنگ نیازمند پشتیبانی لجستیکی، اعتباری و زیرساختی است. دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی، به این جمع‌بندی رسیده که باید از مسیر فرهنگ، کار جمهوری اسلامی را تمام کند و به‌دنبال تغییر هویت انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی بود؛ ما برای نان و آب یا رفاه صرف قیام نکردیم. انقلاب کردیم تا حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه، قرآن، سنت و اهل‌بیت (ع) شکل بگیرد؛ حکومتی که مستقل، ضد سلطه، متصل به غیب و مبتنی بر مردم‌سالاری دینی باشد. در طول ۴۶ سال گذشته نیز همه هزینه‌هایی که در جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی و سایر جنگ‌های ترکیبی پرداخت کرده‌ایم، در اصل برای حفظ همین فرهنگ اصیل دینی و ولایی بوده است.

عزیزی با بیان اینکه دشمن امروز تمام توان خود را برای سلب هویت فرهنگی جامعه ایرانی به‌کار گرفته است، گفت: اگر فرهنگ دینی، معنوی و ولایی از جامعه گرفته شود، دیگر چیزی برای دفاع باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، نیاز کشور به تقویت فرهنگ، از همه زمان‌ها و حتی از بسیاری از کشورها بیشتر است.

وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی باید تقویت شوند و بودجه‌های آن‌ها افزایش یابد. صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی محلی و استانی، پایگاه‌های اصلی دفاع فرهنگی کشور هستند و تضعیف آن‌ها به‌معنای تضعیف جبهه فرهنگی انقلاب است.

امام جمعه بیله‌سوار تأکید کرد: اگر فرهنگ جامعه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اداری نیز حل خواهد شد. تورم، اسراف، فساد اداری، آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، خودکشی، بزهکاری، تکدی‌گری و افزایش پرونده‌های قضائی، ریشه در ضعف فرهنگی دارد و با تقویت فرهنگ، بخش عمده‌ای از این معضلات قابل کنترل و حل است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در حوزه حکمرانی فرهنگی، معنوی، دینی و ولایی باید مسئولیت خود را به‌طور جدی ایفا کند و با تخصیص بودجه‌های ویژه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به این حوزه توجه مضاعف داشته باشد. رهبر معظم انقلاب بر «آرایش متناسب و متناظر با دشمن» تأکید دارند و این آرایش، چیزی جز آرایش جنگ فرهنگی نیست که بدون هزینه و اعتبار محقق نخواهد شد.

عزیزی در پایان گفت: بسیاری از طرح‌ها و سیاست‌ها اگر فاقد پیوست فرهنگی باشند، عملاً کارآمد نخواهند بود. همه دستگاه‌ها و حتی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی باید به مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود عمل کنند تا کشور به سرمنزل مقصود برسد. بی‌تفاوتی نسبت به فرهنگ، با گفتمان ولایی و حکمرانی دینی سازگار نیست و در این زمینه نیازمند بازنگری جدی هستیم. امیدواریم این دغدغه مهم، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.