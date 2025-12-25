  1. سیاست
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

پیام تبریک رئیس جمهور به رهبر کاتولیک‌های جهان

رئیس جمهور فرارسیدن ولادت فرخنده حضرت عیسی بن مریم (ع) و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت فرخنده حضرت عیسی بن مریم (ع) و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان تصریح کرد: در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است. لذا با اقدامات موثر دولت‌مردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی‌جناب پاپ لئوی چهاردهم

رهبر محترم کاتولیک‌های جهان

فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم (ع) و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به جناب‌عالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، یادآور خصایص معنوی ایشان از جمله آزادگی، ظلم‌ستیزی و مهرورزی است که در قرآن کریم نیز مورد ستایش قرار گرفته است. امیدوارم با تاسی به فرامین الهی و آموزه‌های گرانسنگ، انبیاء شاهد تحقق عدالت، صلح و آزادی در سراسر گیتی باشیم.

در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است. لذا با اقدامات موثر دولت‌مردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخله‌گران عرصه نفوذ و ثروت، می‌توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملت‌های ستمدیده و مظلوم یافت.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب، سعادت پیروان حضرت مسیح (ع) و برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

هادی رضایی

