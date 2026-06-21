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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

ریزش قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ خرداد+ جدول

ریزش قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ خرداد+ جدول

بازار طلا و سکه امروز با کاهش قیمت همراه شد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون و ۳۷ هزار تومان رسید. سکه طرح جدید نیز ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون و ۳۷ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۲۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. این در حالی است که دیروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۲۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان معامله شده بود که نشان‌دهنده کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار طلا طی ۲۴ ساعت گذشته است.

در بازار سکه نیز روندی عمدتاً کاهشی مشاهده می‌شود. امروز سکه طرح جدید با قیمت ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد، در حالی که این رقم دیروز ۱۶۶ میلیون تومان بود. سکه طرح قدیم نیز از ۱۶۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معاملات امروز کاهش یافت.

در سایر قطعات سکه نیز نوسانات جزئی به چشم می‌خورد. نیم‌سکه امروز ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که دیروز ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. ربع‌سکه نیز از ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که کاهش اندکی را نشان می‌دهد. سکه یک گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ۲۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

ریزش قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ خرداد+ جدول

کارشناسان بازار طلا و سکه معتقدند این تغییرات عمدتاً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تغییرات اونس جهانی طلا و همچنین میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی رخ می‌دهد. در روزهای اخیر، بازار با نوعی احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان مواجه بوده و همین موضوع باعث کاهش حجم معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها شده است.

بررسی روند یک‌روزه بازار نشان می‌دهد که اگرچه کاهش قیمت در برخی اقلام به ثبت رسیده، اما این تغییرات هنوز در محدوده نوسانات کوتاه‌مدت قرار دارد و نمی‌توان آن را نشانه یک روند نزولی پایدار دانست. در چنین شرایطی، فعالان بازار معمولاً با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن وضعیت نرخ ارز و بازار جهانی طلا، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند.

در مجموع، بازار طلا و سکه امروز شاهد افت نسبی قیمت‌ها در مقایسه با روز گذشته بود و باید دید در روزهای آینده با توجه به متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی، روند قیمت‌ها به چه سمت‌وسویی حرکت خواهد کرد.

کد مطلب 6866810
سمیه رسولی

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    نظرات

    • بازنشسته IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      24 1
      پاسخ
      چرا می گویید ریزش بفرمایید برگشت آرام قیمت طلا به قیمت فروردین ۴۰۴و قبل از آن
    • ستی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      عالی

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