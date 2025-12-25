بیجار: ظرفیت برق خورشیدی سیستان و بلوچستان به ۴۰۰ مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط منحصر به فرد جغرافیایی یکی از خاستگاه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول برای تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده جهت تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی آمادگی کامل دارند، افزود: واگذاری زمین و رفع موانع اجرایی در استان در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی بر تسریع در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی ۳ مگاواتی تأکید کرد و گفت: در مناطق مختلف استان از جمله روستای پدگی، سراوان، خاش و چشمه‌زیارت عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شده و با توجه به تأمین تجهیزات، پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شوند.

بیجار با اشاره به نیروگاه بادی منطقه میل نادر خاطرنشان کرد: تحویل زمین به سرمایه‌گذار این پروژه با اولویت در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آینده، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرآیند واگذاری زمین انجام خواهد شد.

وی همچنین از اعلام آمادگی استان برای اجرای نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی در منطقه پیشین خبر داد و افزود: استان در حوزه انرژی‌های خورشیدی آماده هرگونه همکاری، تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.

استاندار سیستان و بلوچستان با استقبال از اعلام آمادگی ساتبا برای سرمایه‌گذاری جهت تولید ۵۰۰ مگاوات برق در استان گفت: این ظرفیت می‌تواند در نقاط مختلف استان عملیاتی شود و واگذاری زمین برای این پروژه‌ها با همکاری همه دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت‌های موجود را یادآور شد و اظهار داشت: ۲۰۰ مگاوات پروژه در حال اجرا تا قبل از خرداد سال آینده وارد مدار شده و به شبکه برق استان تزریق خواهد شد.