۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

بیجار: ظرفیت برق خورشیدی سیستان و بلوچستان به ۴۰۰ مگاوات می رسد

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای پروژه‌های جدید، ظرفیت برق خورشیدی سیستان و بلوچستان به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد؛ نیمی از آن تا پیش از تابستان وارد شبکه توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط منحصر به فرد جغرافیایی یکی از خاستگاه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول برای تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده جهت تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی آمادگی کامل دارند، افزود: واگذاری زمین و رفع موانع اجرایی در استان در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی بر تسریع در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی ۳ مگاواتی تأکید کرد و گفت: در مناطق مختلف استان از جمله روستای پدگی، سراوان، خاش و چشمه‌زیارت عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شده و با توجه به تأمین تجهیزات، پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شوند.

بیجار با اشاره به نیروگاه بادی منطقه میل نادر خاطرنشان کرد: تحویل زمین به سرمایه‌گذار این پروژه با اولویت در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آینده، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرآیند واگذاری زمین انجام خواهد شد.

وی همچنین از اعلام آمادگی استان برای اجرای نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی در منطقه پیشین خبر داد و افزود: استان در حوزه انرژی‌های خورشیدی آماده هرگونه همکاری، تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.

استاندار سیستان و بلوچستان با استقبال از اعلام آمادگی ساتبا برای سرمایه‌گذاری جهت تولید ۵۰۰ مگاوات برق در استان گفت: این ظرفیت می‌تواند در نقاط مختلف استان عملیاتی شود و واگذاری زمین برای این پروژه‌ها با همکاری همه دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت‌های موجود را یادآور شد و اظهار داشت: ۲۰۰ مگاوات پروژه در حال اجرا تا قبل از خرداد سال آینده وارد مدار شده و به شبکه برق استان تزریق خواهد شد.

    ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      سلام ببخشید تو روخدا شعار نده کوچه های زابل توروستاها رو آسفالت کردید ولی شهر رو نه یک نگاه بنداز به میدان امام رضا)ع(کوچه مصطفی خمینی ۲۲یک آسفالت لازم داره دیگه راه میریم توخاکها فرو میریم چند باره رفتیم شهرداری کسی جوابگو نیست

