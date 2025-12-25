انتقاد نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابت تغییر استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق نسبت به تغییر محمد جواد کولیوند استاندار سمنان انتقاد کرد.

مطیعی نوشت: اینک که روند مدیریت اجرایی استان سمنان با تصمیم مسئولین مختل و استان از استاندار مشغول به‌کار و پیگیری پروژه‌های بزرگ محروم می‌شود، سزاوار است این نقص با انتخاب فردی شایسته به نحوی مطلوب جبران گردد.

او همچنین نوشت: در انتخاب مدیران ارشد استان‌ها توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی هر منطقه به ویژه مأموریت‌های سنگین اجرایی امری ضروری و تعیین کننده است به مسئولان ملی هم گفته شد استان سمنان را محل آزمون و خطا و مدل‌های مسبوق به سابقه قرار ندهند.

کولیوند آذرماه پارسال به عنوان استاندار سمنان منصوب شده بود اما عملکرد نه چندان موفق وی سبب شد تا دولت او را برکنار کند او هم اکنون قرار است به یکی از معاونت‌های شورای‌عالی امنیت ملی برود.