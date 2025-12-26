ابراهیم خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گواهی تعهد که بسیاری از شهروندان برای ارائه به دستگاه‌های اجتماعی یا در مواردی برای خروج از کشور به آن نیاز دارند، هم‌اکنون به‌صورت الکترونیکی و در بستری امن صادر می‌شود. این گواهی تنها از طریق سامانه هدی و با رمز اختصاصی در اختیار خود فرد قرار می‌گیرد و محرمانگی کامل آن حفظ می‌شود.

وی افزود: برخی افراد برای موضوعاتی مانند ازدواج مجدد نیاز به این گواهی دارند که اکنون بدون مراجعه حضوری و با حفظ حریم خصوصی، امکان دریافت آن فراهم شده است.

معاون ثبت‌احوال استان همچنین از الکترونیکی شدن صدور گواهی وفات خبر داد و گفت: خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست می‌دهند، برای ارائه مدارک به دستگاه‌های مختلف نیازمند گواهی وفات هستند. این گواهی نیز از طریق سامانه هدی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر می‌شود.

خدابخشی درباره فرآیند ثبت عکس کارت هوشمند ملی نیز توضیح داد: عکس کارت هوشمند به‌صورت زنده (لایو) و در حضور متقاضی گرفته می‌شود تا از هرگونه دستکاری جلوگیری شود. در دفاتری که مانیتور در اختیار متقاضی نیست، از عکاس خواسته‌ایم چند تصویر تهیه کرده و به متقاضی نشان دهد تا تصویر مورد تأیید انتخاب و ارسال شود.

وی در ادامه به آمار وقایع حیاتی ۹ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت ۹۰۷۴ مورد ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹۷۸۲ مورد، کاهش ۷۰۸ موردی داشته‌ایم. البته این کاهش چندان چشمگیر نیست و همچنان آمار ولادت دختران از پسران بیشتر است.

خدابخشی با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در استان افزود: در ۹ ماهه امسال ۳۲۴۷ مورد ازدواج ثبت شده که نسبت به ۳۵۷۳ مورد سال گذشته، کاهش داشته است. همچنین آمار طلاق نیز از ۹۶۰ مورد در سال گذشته به ۸۶۱ مورد در امسال رسیده که کاهش ۹۹ موردی را نشان می‌دهد.