گام بلند امامزاده صالح در معرفی بیشتر حضرت سکینه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز شهادت حضرت سکینه بنت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا (س)، آئین تاریخی و معنوی «خواهرخواندگی» بین دو آستان مقدس «حرم امامزاده صالح ابن زین‌العابدین (ع) در فرحزاد تهران» و «حرم حضرت سکینه بنت امیرالمؤمنین (ع) در دمشق»، با شکوهی مثال‌زدنی، روز پنجشنبه در صحن و سرای امامزاده صالح (ع) برگزار شد. این مراسم، که نقطه عطفی در تعاملات فرهنگی و مذهبی بین دو حرم از نوادگان بزرگوار امام سجاد (ع) و دختر امام علی (ع) به شمار می‌رود، با حضور شخصیت‌های حوزوی، کشوری، استانی، مدیران آستان‌های مقدس، سادات و فرهیختگان و جمعی از عموم مؤمنان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت همراه بود.

مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط قاری بین‌المللی قرآن کریم آغاز شد و سپس گروه تواشیح آستان امامزاده صالح (ع) با اجرای مداحی و منقبت‌خوانی در وصف اهل‌بیت (ع)، فضایی روحانی و ملکوتی در صحن اصلی حرم ایجاد کردند.

پیوند دو چهره نماد علم

حجت‌الاسلام فرهاد داودی پور، مدیر مرکز افق آستان امامزاده صالح (ع)، در سخنان مبسوط خود، این رویداد را «اتفاقی مبارک در راستای تحکیم وحدت و انسجام اسلامی» توصیف کرد و افزود: «این خواهرخواندگی تنها یک قرارداد اداری نیست؛ پیوندی آسمانی بین دو چهره نورانی از سلاله پاک پیامبر (ص) است که هر دو، نماد فضیلت، علم، مقاومت و کرامت در تاریخ اسلام هستند. امامزاده صالح (ع) فرزند امام سجاد (ع) و حضرت سکینه (س) دختر گرامی امام علی (ع)، هر دو میراث‌داران علوم و معارف ناب علوی و حسینی می‌باشند.»

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این دو حرم، تأکید کرد: این پیوند، امکان تبادل تجربیات مدیریتی، فرهنگی و خدمت‌رسانی، توسعه برنامه‌های مشترک پژوهشی در زمینه سیره این بزرگواران و نیز تسهیل در معرفی ظرفیت‌های معنوی و گردشگری و نوسازی حرم تخریب شده بانوی بزرگوار حضرت سکینه سلام‌الله‌علیها را فراهم می‌آورد.

در ادامه، احتشامی، مدیر آستان مقدس حضرت سکینه (س)، با ابراز خرسندی از این پیوند مقدس، گفت: حضرت سکینه (س) بانوی بزرگواری است که در دامان امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) پرورش یافته و زندگی پرافتخار ایشان، سرشار از درس‌های تعالی اخلاق، صبر و دانش است. خواهرخواندگی با آستان مقدس

امضای یادبود و تبادل هدایا

اوج مراسم، با امضای «طومار خواهرخواندگی» توسط تولیت آستان امامزاده صالح (ع) و نماینده آستان حضرت سکینه (س) در حضور میهمانان رسمی انجام شد. متن این طومار، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های زیر تأکید دارد:

· فرهنگی و تبلیغی: برگزاری همایش‌های مشترک سیره‌شناسی، تولید محتوای دیجیتال و چاپ نشریات.

· علمی و پژوهشی: راه‌اندازی کرسی‌های مطالعاتی درباره زندگی این دو بزرگوار و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی.

· خدمات‌رسانی به زائران: تسهیل در امر زیارت، آموزش خدام و بهبود کیفیت خدمات رفاهی.

· هنری و معماری: تبادل تجربیات در مرمت، نگهداری و زیباسازی حرم‌ها.

این مراسم باشکوه، با قرائت دعای فرج و و خوانش جمعی زیارتنامه حضرت سکینه به پایان رسید. بی‌شک، این خواهرخواندگی تاریخی، فصل نوینی در همکاری‌های بین‌آستانی و تقویت گفتمان وحدت اسلامی در سایه احیای میراث معنوی اهل‌بیت (ع) خواهد گشود.