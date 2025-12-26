زهره رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رویداد «ایده‌های برتر شیمی و سلامت (HealthChem 2025)» خبر داد و گفت: این رویداد با رویکرد حمایت از ایده‌های نوآورانه، کاربردی و مسئله‌محور در حوزه شیمی و سلامت برگزار می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، افزود: رویداد HealthChem 2025 توسط مرکز رشد و پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری گروه صنعتی دانش‌بنیان شادرام شیمی برگزار خواهد شد و تلاش دارد زمینه تعامل مؤثر میان دانشگاه، پژوهشگران و صنعت را فراهم کند.

رحیمی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در این رویداد، در مجموع ۲۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی و پژوهانه به تیم‌ها و طرح‌های برگزیده اختصاص می‌یابد که از این میزان، ۵۰ میلیون تومان پژوهانه ویژه دانشجویان بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: مهلت ارسال طرح‌ها تا ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های خود را در بازه زمانی اعلام‌شده ثبت کنند.

وی در پایان گفت: رویداد «ایده‌های برتر شیمی و سلامت» روز ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۴ در سالن همایش‌های بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه سلامت و صنایع شیمیایی به شمار می‌رود.