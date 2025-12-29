رکوردشکنی والیبال در رویدادهای بین المللی ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵ با حضور در ۳۷ رویداد بین‌المللی و اعزام ۲۲۸ بازیکن و ۱۶۸ کادر فنی موفق به کسب ۱۱ مدال طلا، یک نقره و سه برنز، شدند تا ضمن شادی دل هواداران موجبات آشتی دوباره مردم با والیبال ایران را فراهم کنند.

این رشته ورزشی ایران با کسب چهار مدال در دو رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی و المپیک آسیایی جوانان در کاروان ورزشی ایران به عنوان تنها رشته‌ای بود که موفق شد چهار مدال شامل سه طلا و یک برنز را برای کاروان ورزش کشورمان به ارمغان آورد و مهر محکمی به ادعای پرافتخارترین رشته ورزشی ایران بزند.

این در حالیست که فدراسیون والیبال ایران با داشتن ۳۱ کرسی بین المللی در مجامع جهانی، آسیایی و آسیای مرکزی در بین رشته‌های ورزشی ایران رکوردار است. بر این اساس در سال ۲۰۲۵ اعزام‌های بین المللی ایرانیان برای برگزاری مسابقات بین المللی افزایش چشمگیری داشت و ۵۴ داور، ناظر و مدرس به رویدادهای مختلف اعزام شدند.

اما موفقیت‌های تیمی تنها عملکرد والیبال ایران در سال ۲۰۲۵ نیست و حضور ۵۴ داور، ناظر و مدرس به رویدادهای مختلف آسیا و جهان از دیگر دستاوردهای فدراسیون در یک سال گذشته است که با رایزنی فدراسیون والیبال ایران و تأثیر گذاری در مجامع بین المللی و مذاکره با کنفدراسیون والیبال آسیا و آسیای مرکزی و فدراسیون جهانی والیبال امکان پذیر شده است.

در این فهرست نام ۵۴ داور، ناظر و مدرس والیبال ایران به چشم می‌خورد که حضور مریم حسابی به عنوان یک زن مسلمان و ایرانی در ۹ رویداد جهانی و آسیایی به عنوان عضو کمیته کنترل و ریاست امیر طلوع کیان در کمیته کنترل مسابقات زیر ۲۱ سال جهان به همراه حضور مرتضی قنبر افجه در ۸ رویداد به عنوان ناظر وی‌ای اس و محمد شاهمیری نیز در ۷ رویداد به عنوان ناظر داوری و مدرس دوره داوری نشان دهنده حضور مؤثر ایرانیان در برگزاری رویدادهای والیبال در سراسر دنیا است.

همچنین حسن بازدرهوا، زینب حقی، نرگس افشین، علیرضا قریب و ابراهیم فیروزی نیز با در دو رویداد و نادر انصاری، مهدی نویدی نو، فرحناز قویدل، محمود افشاردوست، ملیحه نوری، امیرحسین صادقی، زهرا شیری، مسعود یزدان پناه، مرتضی علایی، هدیه صابری، محمدرضا درفش کاویان، قادر صادقی و زهرا رضا نژاد نیز در یک رویداد بین المللی در سال ۲۰۲۵ حضور داشتند.

از سوی دیگر، مجتبی نعمتی، پروانه فامیلی فرد، سید سعید واعظی، زهرا رضانژاد، جواد مرآتی و هادی تیموری در دوره آموزشی داوری بین‌المللی کنفدراسیون والیبال آسیا در دو کشور تایلند و ازبکستان شرکت کردند.