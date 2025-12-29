  1. ورزش
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

رکوردشکنی والیبال در رویدادهای بین المللی ۲۰۲۵

رکوردشکنی والیبال در رویدادهای بین المللی ۲۰۲۵

حضور ۵۴ ایرانی در مسابقات بین المللی ۲۰۲۵ برای والیبال ایران که با داشتن ۳۱ کرسی بین‌المللی و بیش از ۱۰۰ مدال تیمی، پرافتخارترین رشته گروهی ایران محسوب می‌گردد، رکوردشکنی جدیدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵ با حضور در ۳۷ رویداد بین‌المللی و اعزام ۲۲۸ بازیکن و ۱۶۸ کادر فنی موفق به کسب ۱۱ مدال طلا، یک نقره و سه برنز، شدند تا ضمن شادی دل هواداران موجبات آشتی دوباره مردم با والیبال ایران را فراهم کنند.

این رشته ورزشی ایران با کسب چهار مدال در دو رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی و المپیک آسیایی جوانان در کاروان ورزشی ایران به عنوان تنها رشته‌ای بود که موفق شد چهار مدال شامل سه طلا و یک برنز را برای کاروان ورزش کشورمان به ارمغان آورد و مهر محکمی به ادعای پرافتخارترین رشته ورزشی ایران بزند.

این در حالیست که فدراسیون والیبال ایران با داشتن ۳۱ کرسی بین المللی در مجامع جهانی، آسیایی و آسیای مرکزی در بین رشته‌های ورزشی ایران رکوردار است. بر این اساس در سال ۲۰۲۵ اعزام‌های بین المللی ایرانیان برای برگزاری مسابقات بین المللی افزایش چشمگیری داشت و ۵۴ داور، ناظر و مدرس به رویدادهای مختلف اعزام شدند.

اما موفقیت‌های تیمی تنها عملکرد والیبال ایران در سال ۲۰۲۵ نیست و حضور ۵۴ داور، ناظر و مدرس به رویدادهای مختلف آسیا و جهان از دیگر دستاوردهای فدراسیون در یک سال گذشته است که با رایزنی فدراسیون والیبال ایران و تأثیر گذاری در مجامع بین المللی و مذاکره با کنفدراسیون والیبال آسیا و آسیای مرکزی و فدراسیون جهانی والیبال امکان پذیر شده است.

در این فهرست نام ۵۴ داور، ناظر و مدرس والیبال ایران به چشم می‌خورد که حضور مریم حسابی به عنوان یک زن مسلمان و ایرانی در ۹ رویداد جهانی و آسیایی به عنوان عضو کمیته کنترل و ریاست امیر طلوع کیان در کمیته کنترل مسابقات زیر ۲۱ سال جهان به همراه حضور مرتضی قنبر افجه در ۸ رویداد به عنوان ناظر وی‌ای اس و محمد شاهمیری نیز در ۷ رویداد به عنوان ناظر داوری و مدرس دوره داوری نشان دهنده حضور مؤثر ایرانیان در برگزاری رویدادهای والیبال در سراسر دنیا است.

همچنین حسن بازدرهوا، زینب حقی، نرگس افشین، علیرضا قریب و ابراهیم فیروزی نیز با در دو رویداد و نادر انصاری، مهدی نویدی نو، فرحناز قویدل، محمود افشاردوست، ملیحه نوری، امیرحسین صادقی، زهرا شیری، مسعود یزدان پناه، مرتضی علایی، هدیه صابری، محمدرضا درفش کاویان، قادر صادقی و زهرا رضا نژاد نیز در یک رویداد بین المللی در سال ۲۰۲۵ حضور داشتند.

از سوی دیگر، مجتبی نعمتی، پروانه فامیلی فرد، سید سعید واعظی، زهرا رضانژاد، جواد مرآتی و هادی تیموری در دوره آموزشی داوری بین‌المللی کنفدراسیون والیبال آسیا در دو کشور تایلند و ازبکستان شرکت کردند.

