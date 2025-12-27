به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا سرلک ظهر شنبه در همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان اظهار کرد: با برنامهریزی منظم همچون سال گذشته، زمینه را برای حضور مشتاقان سیر و سلوک الهی در اعتکاف فراهم کنیم تا با امنیت و آرامش کامل بهره ببرند.
وی با اشاره به تشکیل کمیتههای محتوایی، امنیت و سلامت، و دانشآموزی در ستاد اعتکاف استان، افزود: کانال اعتکاف استان اصفهان راهاندازی شده و محتوای ارزشمندی در آن بارگذاری میشود؛ همه مسئولان اعتکاف برای بهرهمندی عضو این کانال شوند.
حجتالاسلام سرلک یکی از دغدغههای جدی رهبر معظم انقلاب را رابطه مردم با قرآن عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که قرآن از مهجوریت خارج شود. ما در اعتکاف امسال طرح ویژهای برای ترویج قرآن پیشنهاد دادیم که مطمئنم مورد استقبال شما قرار میگیرد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به طرح "حالت پرواز" گفت: این طرح شامل پنج آیه کوتاه و مرتبط با حال و هوای اعتکاف است که حفظ و تدبر آنها آسان است. هر مسئول اعتکاف به عنوان سفیر آیهها تعهد میکند این پنج آیه را در سه روز اعتکاف بخواند و تکرار کند، حفظ و تدبر کند و در زندگی روزمره اجرایی سازد.
وی افزود: همه ما میتوانیم سفیر آیههای قرآن باشیم. در پایان اعتکاف، عهد جمعی میبندیم که این آیات را در زندگیمان پیاده کنیم. محتوا و جزئیات طرح در کانال اعتکاف استان و سایت محصولات زندگی با آیهها در دسترس است.
حجتالاسلام سرلک با اشاره به موفقیت طرح زندگی با آیهها در سال گذشته، گفت: در استان اصفهان، ۱۸۵ هزار نفر در این طرح شرکت کردند و ۱۸ هزار و ۵۰۰ محفل قرآنی برگزار شد. امسال باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشیم. اعتکاف نقطه شروع این حرکت است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب طرح زندگی با آیهها را از برترین کارهای جهادی خواندند و تأکید کردند که نباید رها شود. سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور در معرض این طرح قرار گرفتند؛ امسال هدف، رسیدن به ۵۰ میلیون نفر و ایجاد کنش در حداقل ۳۰ میلیون نفر است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی تأکید کرد: هر اعتکاف حداقل یک سفیر آیه داشته باشد. اگر خودتان فرصت ندارید، یک نفر را به عنوان سفیر معرفی کنید تا مواد طرح را در اختیارش بگذاریم. پس از اعتکاف تا پایان ماه رمضان، مطالب صوتی، تصویری، مکتوب و بازیهای قرآنی برای همه سنین از مهدکودک تا بزرگسال ارسال میشود.
