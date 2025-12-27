حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی شنبه در حاشیه همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد اعتکاف استان اصفهان زیر نظر نماینده ولی فقیه آیت‌الله طباطبایی‌نژاد و با عنایات حضرت آیت‌الله مهدوی تشکیل شده و جمع خوبی از مؤثرترین استان عضو آن هستند.

وی افزود: مهم‌ترین رکن این ستاد، علاوه بر حمایت‌های تدارکاتی و پشتیبانی، ارتقای سطح علمی و برنامه‌ریزی اعتکاف‌های استان است. نوجوانان ما وقتی سه روز در مسجد حضور می‌یابند، باید اتفاق متفاوتی در نگرش، بینش و هدف‌گذاری آینده‌شان رخ دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه تمام تلاش ما کمک به ستادهای اعتکاف برای گسترش برنامه‌های شخصیت‌ساز و تربیتی برای نوجوانان است، گفت: اعتکاف ایام‌البیض ۱۳ تا ۱۵ رجب امسال در مساجد استان برگزار می‌شود و تا کنون اقبال خوبی از سوی نوجوانان مشاهده شده است.

تمرکز ستاد مردمی اعتکاف تثبیت معنویت است

حسن ربی دبیر اجرایی ستاد مردمی اعتکاف استان اصفهان نیز در ادامه گفت‌وگو اظهار کرد: دو سال است که ستاد مردمی اعتکاف در استان تشکیل شده و پیگیر دغدغه‌های برگزاری مراسم در سراسر استان است. هدف ما کمک به پیشرفت اسلام و انقلاب از طریق این مراسم معنوی است.

به گفته وی، در اعتکاف ایام‌البیض کمیته‌های پشتیبانی، محتوا، امنیت و سلامت راه‌اندازی شده و محتواهای آماده برای مساجد، برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان و اعتکاف‌های عمومی تهیه شده است.

وی افزود: با دستگاه‌های مختلف از جمله آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، اطلاعات، بهداشت و سایر نهادها هماهنگی شده تا اعتکاف‌ها ایمن و سالم برگزار شود. دغدغه‌های مالی نیز پیگیری می‌شود تا خدمات بهتری به شرکت‌کنندگان ارائه شود.

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان اصفهان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرفت اعتکاف، گفت: تمرکز ما بر تثبیت معنویت و ارائه محتوای خوب از طریق کمیته محتوایی است تا سال به سال پیشرفت کنیم.