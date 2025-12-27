معاون حوزه علمیه اصفهان: ارتباط پس از اعتکاف کلید حفظ اُنس دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی ظهر شنبه در همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان اظهار کرد: رویکرد مثبت نوجوانان به اعتکاف در سالهای اخیر، یکی از رویشهای بزرگ انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به تحولات مثبت در حوزه اعتکاف دانشآموزی، گفت: در سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ برخی مساجد اصفهان را با زحمت پر میکردیم اما امروز صدها مسجد در استان علاوه بر اعتکافهای عمومی، برنامه اعتکاف دانشآموزی دارند.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان با تأکید بر تغییر رویکرد دشمن از دهه ۸۰ به بعد، افزود: دشمن از مناظره، کتاب و مقاله به سمت رفتارسازی و رسانه، روی آورد زیرا انسان معاصر حال تفکر عمیق ندارد و با رفتارسازی، اعتقادات را قدم به قدم تغییر میدهد.
حجتالاسلام مؤمنی با اشاره به نظریه ناهماهنگی شناختی، خاطرنشان کرد: وقتی فرد رفتاری را انجام میدهد، برای رفع ناهماهنگی، اعتقاداتش را با آن رفتار هماهنگ میکند. نمونهاش مسئله حجاب، موتورسواری بانوان و پدیدههای اجتماعی است که با رفتارسازی نهادینه میشود.
وی با ستایش از رفتارسازی مثبت مانند اربعین حسینی، گفت: اربعین بسیاری از جوانانی را که حتی اعتقاد ضعیفی به امام حسین (ع) داشتند، متحول کرد؛ رفتاری که دهها کنفرانس و مقاله نمیتوانست انجام دهد.
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان اعتکاف را فرصتی طلایی برای رفتارسازی مثبت و ایجاد انس دینی دانست و تأکید کرد: اعتکاف باید انس دینی ایجاد کند؛ فرد با خدا و اهل بیت (ع) پیوند بخورد، سپس عادت دینی مانند نماز و مسجد رفتن شکل گیرد، معرفت دینی ایجاد شود و در نهایت به خودجوشی دینی برسد.
حجتالاسلام مؤمنی خاطرنشان کرد: موفقیت اعتکاف در این است که حداقل ۳۰ درصد شرکتکنندگان اهل مسجد شوند. اگر بعد از اعتکاف، فرد دوباره به مسجد نیاید، نشاندهنده ضعف برنامهریزی ماست.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر اهمیت ارتباط پس از اعتکاف، افزود: ارتباط امروز نوجوانان بسیار حساس است. امروز هوش مصنوعی وقتی نوجوان مطلبی را جستجو میکند، با ادبیات فاخر پاسخ میدهد اما گاهی پدر و مادر حتی جواب سلامش را هم نمیدهند. نوجوان به کدام سمت جذب شود؟
دشمن از لحاظ ارتباطی جلوتر حرکت میکند
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان ابراز کرد: با یکی از نوجوانهایی که جذب فرقهای شده بود چندی پیش صحبت میکردم؛ گفت: "حاجآقا، آن فرد هر روز ده دقیقه به من زنگ میزد، حالم را میپرسید، کجایی؟ کاری داری؟ ". از این رو ارتباط قدم اول ایجاد انس دینی است. در محافل اعتکاف بی تردید باید این حلقههای ارتباطی شکل بگیرد. اگر اینها را رها کنیم، بازخورد دو مرتبه نمیگیریم.
حجتالاسلام مؤمنی تأکید کرد: دشمن از لحاظ ارتباطی، رفتارسازی و ادبیات گفتگو در برخی عرصهها جلوتر از ما حرکت میکند. اعتکاف زمینه بسیار خوبی است که بتوانیم این حلقههای ارتباطی را رشد دهیم، محافل انس خودمان را تقویت کنیم و نوجوانان را با خدا، پیامبر و دین پیوند دهیم.
وی رفتارسازی در حوزه غذا و آشپزی و آداب و رسوم مانند جشن گرفتن کریسمس و کم اهمیت جلو دادن اعیادی ملی مانند نوروز یا اعیاد مذهبی را دو حربه اصلی دشمن برای تغییر فرهنگ دانست و گفت: فرهنگ غربی را اینچنین از طریق رسانه منتقل میکنند. از این رو فعالان حوزه تبلیغ و طرح امین از ظرفیت اعتکاف برای بیمه جوانان در برابر امواج فرهنگی دشمن استفاده کنند و سرمایههای دینی و اجتماعی را افزایش دهند.
