  1. استانها
  2. اصفهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

کارشناس تربیتی: قافیه اعتکاف را با شناخت نادرست مخاطب می‌بازیم

کارشناس تربیتی: قافیه اعتکاف را با شناخت نادرست مخاطب می‌بازیم

اصفهان- کارشناس تربیتی و دانش‌پژوه مقطع سطح سه رشته مشاوره اسلامی گفت: قافیه اعتکاف را زمانی می‌بازیم که میدان مخاطب را نشناسیم و با معتکف به صورت سطحی برخورد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن عموچی صبح شنبه در همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مخاطب و اجتناب از رویکردهای سطحی، اظهار کرد: قافیه اعتکاف را زمانی می‌بازیم که میدان مخاطب را نشناسیم و با معتکف به صورت سطحی برخورد کنیم.

وی در این همایش که با حضور مسئولان اجرایی، محتوایی و دست‌اندرکاران اعتکاف استان در تالار امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار شد، با بیان پنج نکته اساسی برای موفقیت برنامه‌های اعتکاف، تأکید کرد: اولین اشتباه، نشناختن مخاطب است.

این کارشناس تربیتی خاطرنشان کرد: نباید با رویکرد پست‌مدرن "حال خوب" و "شادی لذت‌بخش" به تبلیغ اعتکاف پرداخت؛ این رویکرد مخاطب را نسبت به اعتکاف دچار سوءتفاهم می‌کند و چند سال بعد هزینه سنگینی برای اصلاح ذهنیت ایجادشده پرداخت خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام عموچی افزود: اعتکاف باید لذت‌ستیز و رنج‌پذیر باشد؛ نه اینکه با افیون حال خوب عصبی، رفتارهای دینی را تحریف کنیم. تأکید بر بدیهیات ممنوع است؛ مخاطب به دنبال معنای شفاف و هدفمند است.

وی دومین عامل شکست را برخورد سطحی با معتکف دانست و گفت: وقتی با معتکف سطحی برخورد می‌کنیم، قافیه را می‌بازیم. سخنران باید کارکردگرا باشد؛ الگوهای دست‌یافتنی را به مخاطب معرفی کند، نه اَبَر انسان‌های غیرقابل دسترس بلکه گام‌به‌گام و آسان، احساس مؤثر بودن ایجاد کند.

کارشناس تربیتی و دانش‌پژوه مقطع سطح سه رشته مشاوره اسلامی با بیان اینکه نسیه‌های ذهنی معتکف را الکی افزایش ندهیم، افزود: برخلاف واقعیت صحبت نکنیم. رنج‌ها را حذف نکنیم؛ دین سه کار می‌کند یعنی رنج‌ها را کم کند، قدرت پذیرش رنج بدهد و رنج‌ها را زیبا کند. هیچ چیز جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نماز جای درمان پزشکی نمی‌گیرد.

وی چهارمین عامل را بی توجهی به نیازهای واقعی معتکف برشمرد و گفت: معتکف نیاز به امنیت شناختی و عاطفی دارد؛ شنیده شدن غیرمشروط، خودشناسی عاطفی، تعامل با دیگران و طبیعت. اگر نسخه‌های کلی بدهیم، قافیه را می‌بازیم. گروه‌های هیجانی با شناختی فرق دارند؛ نسخه یکسان برای همه کار نمی‌کند.

حجت‌الاسلام عموچی تأکید کرد: نسخه‌های تشکیلاتی دیگران را بدون بومی‌سازی کپی نکنیم. مقایسه نکنیم؛ هر تشکیلاتی ظرفیت و شرایط خاص خود را دارد. محتوای مطلوب، قاطع و شفاف باشد؛ مخاطب امروز قاطعیت دوست دارد.

این کارشناس تربیتی با تأکید بر اینکه اعتکاف باید واقعی، رنج‌پذیر و تحول‌آفرین باشد، ابراز کرد: مسئولان می‌بایست با شناخت دقیق مخاطب، رویکردهای عمیق و هدفمند اتخاذ کنند تا این ظرفیت تربیتی به بهترین شکل شکوفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از مبلغان شاخص و چهره‌های برجسته اعتکاف سال‌های گذشته تجلیل شد و ایشان به بیان تجربیات موفق خود در زمینه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف پرداختند.

کد خبر 6703118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها