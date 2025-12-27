به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن عموچی صبح شنبه در همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مخاطب و اجتناب از رویکردهای سطحی، اظهار کرد: قافیه اعتکاف را زمانی میبازیم که میدان مخاطب را نشناسیم و با معتکف به صورت سطحی برخورد کنیم.
وی در این همایش که با حضور مسئولان اجرایی، محتوایی و دستاندرکاران اعتکاف استان در تالار امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار شد، با بیان پنج نکته اساسی برای موفقیت برنامههای اعتکاف، تأکید کرد: اولین اشتباه، نشناختن مخاطب است.
این کارشناس تربیتی خاطرنشان کرد: نباید با رویکرد پستمدرن "حال خوب" و "شادی لذتبخش" به تبلیغ اعتکاف پرداخت؛ این رویکرد مخاطب را نسبت به اعتکاف دچار سوءتفاهم میکند و چند سال بعد هزینه سنگینی برای اصلاح ذهنیت ایجادشده پرداخت خواهیم کرد.
حجتالاسلام عموچی افزود: اعتکاف باید لذتستیز و رنجپذیر باشد؛ نه اینکه با افیون حال خوب عصبی، رفتارهای دینی را تحریف کنیم. تأکید بر بدیهیات ممنوع است؛ مخاطب به دنبال معنای شفاف و هدفمند است.
وی دومین عامل شکست را برخورد سطحی با معتکف دانست و گفت: وقتی با معتکف سطحی برخورد میکنیم، قافیه را میبازیم. سخنران باید کارکردگرا باشد؛ الگوهای دستیافتنی را به مخاطب معرفی کند، نه اَبَر انسانهای غیرقابل دسترس بلکه گامبهگام و آسان، احساس مؤثر بودن ایجاد کند.
کارشناس تربیتی و دانشپژوه مقطع سطح سه رشته مشاوره اسلامی با بیان اینکه نسیههای ذهنی معتکف را الکی افزایش ندهیم، افزود: برخلاف واقعیت صحبت نکنیم. رنجها را حذف نکنیم؛ دین سه کار میکند یعنی رنجها را کم کند، قدرت پذیرش رنج بدهد و رنجها را زیبا کند. هیچ چیز جای دیگری را نمیگیرد؛ نماز جای درمان پزشکی نمیگیرد.
وی چهارمین عامل را بی توجهی به نیازهای واقعی معتکف برشمرد و گفت: معتکف نیاز به امنیت شناختی و عاطفی دارد؛ شنیده شدن غیرمشروط، خودشناسی عاطفی، تعامل با دیگران و طبیعت. اگر نسخههای کلی بدهیم، قافیه را میبازیم. گروههای هیجانی با شناختی فرق دارند؛ نسخه یکسان برای همه کار نمیکند.
حجتالاسلام عموچی تأکید کرد: نسخههای تشکیلاتی دیگران را بدون بومیسازی کپی نکنیم. مقایسه نکنیم؛ هر تشکیلاتی ظرفیت و شرایط خاص خود را دارد. محتوای مطلوب، قاطع و شفاف باشد؛ مخاطب امروز قاطعیت دوست دارد.
این کارشناس تربیتی با تأکید بر اینکه اعتکاف باید واقعی، رنجپذیر و تحولآفرین باشد، ابراز کرد: مسئولان میبایست با شناخت دقیق مخاطب، رویکردهای عمیق و هدفمند اتخاذ کنند تا این ظرفیت تربیتی به بهترین شکل شکوفا شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از مبلغان شاخص و چهرههای برجسته اعتکاف سالهای گذشته تجلیل شد و ایشان به بیان تجربیات موفق خود در زمینه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف پرداختند.
