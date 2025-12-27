به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی صبح شنبه در همایش بزرگ مسئولان اجرایی مراسم اعتکاف استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و هدفمند، اظهار کرد: رکن اصلی اعتکاف برنامهریزی است و بدون برنامهریزی، این ظرفیت عظیم تربیتی به یک گردهمایی روتین یا اردوی تفریحی تقلیل مییابد.
وی در این همایش که با حضور ائمه جمعه، مسئولان کانونهای فرهنگی مساجد، هیئتهای امنا و فعالان مردمی اعتکاف استان برگزار شد، افزود: اعتکاف پس از انقلاب اسلامی به یک رویش شکوهمند تبدیل شده و دشمنان را در حوزه تربیت و مقابله با شبهات مذهبی مأیوس کرده است. اما این سرمایه ارزشمند تنها با برنامهریزی دقیق و هماهنگ میتواند به اهداف تربیتی خود برسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به تجربههای موفق و ناموفق در مساجد استان، گفت: نوجوانان و جوانان امروز بسیار هوشمندتر از آن هستند که با برنامههای سطحی و بدون عمق جذب شوند. آنها به دنبال محتوای معنوی غنی، پاسخ به شبهات، فعالیتهای هدفمند و فضایی تربیتی واقعی هستند.
حجتالاسلام فوقی با تأکید بر هماهنگی بین ارکان مسجد، تصریح کرد: بیشتر مساجد استان اصفهان هماهنگی خوبی بین امام جماعت، هیئت امنا و کانونهای فرهنگی دارند اما این هماهنگی بدون برنامهریزی حفظ نمیشود. باید در سطح شهرستانها و استان، نقشه عملیاتی مشخصی برای هر اعتکاف تدوین شود.
وی با بیان اینکه شمار نوجوانان و دانش آموزان شرکتکننده در مراسم اعتکاف سال گذشته به بیش از یکصد هزار نفر رسید، خاطرنشان کرد: جامعه جوان امروز از ما برنامه میخواهد؛ برنامهای که به مشکلات واقعی جامعه از جمله شبهات دینی، اعتیاد، طلاق و بیبندوباری پاسخ دهد. اعتکاف باید به بستری برای حل این مسائل تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ادامه به برخی نمونههای موفق برنامهریزی اشاره کرد و گفت: در برخی مساجد، برنامههای روزانه شامل قرآنخوانی هدفمند با جایزه، پاسخگویی به شبهات، ذکر دستهجمعی برای شهدا و تقدیم به روح شهدای مقاومت و دعوت از سخنرانان شاخص است. اینها نشان میدهد که اعتکاف میتواند همزمان هم معنوی و هم جذاب و تأثیرگذار باشد.
حجتالاسلام فوقی همچنین بر مردمی بودن ستاد اعتکاف تأکید کرد و افزود: ما به دنبال تبدیل ستاد به سازمان نیستیم؛ ستاد باید مردمی بماند و با نیروهای داوطلب و خیران پیش برود اما نظارت دقیق، سامانه مبلغان و مجمع خیران اعتکاف ضروری است.
وی تصریح کرد: مسئولان اعتکاف تجربیات موفق خود را در جلسات به اشتراک بگذارند و با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت عظیم تربیتی را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از مبلغان شاخص و چهرههای برجسته اعتکاف سالهای گذشته تجلیل شد و ایشان به بیان تجربیات موفق خود در زمینه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف پرداختند.
