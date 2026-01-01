حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایامالبیض ماه رجب (۱۳ تا ۱۵ رجب) امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۹۲۸ مسجد سراسر ۲۸ شهرستان استان اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ستاد اعتکاف استان اصفهان زیر نظر نماینده ولی فقیه آیتالله طباطبایینژاد و با عنایات حضرت آیتالله مهدوی تشکیل شده و جمع خوبی از مؤثرترین افراد استان عضو آن هستند، گفت: مهمترین رکن این ستاد، علاوه بر حمایتهای تدارکاتی و پشتیبانی، ارتقای سطح علمی و برنامهریزی اعتکافهای استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: نوجوانان ما وقتی سه روز در مسجد حضور مییابند، باید اتفاق متفاوتی در نگرش، بینش و هدفگذاری آیندهشان رخ دهد.
حجتالاسلام فوقی با بیان اینکه تمام تلاش ما کمک به ستادهای اعتکاف برای گسترش برنامههای شخصیتساز و تربیتی برای نوجوانان است، گفت: از مجموع ۹۲۸ مسجد برگزارکننده اعتکاف در استان، ۳۸۱ مسجد میزبان اعتکاف دانشآموزی و ۵۴۷ مسجد میزبان اعتکاف عمومی (غیر دانشآموزی) خواهند بود.
