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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

آخرین وضعیت سلامتی «پدر تئاتر فارس» پس از جراحی قلب

آخرین وضعیت سلامتی «پدر تئاتر فارس» پس از جراحی قلب

شیراز- رحیم هودی، پیشکسوت هنرهای نمایشی و «پدر تئاتر فارس»، پس از بستری شدن به دلیل عارضه قلبی، تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم هودی، پیشکسوت هنرهای نمایشی و چهره شناخته‌شده تئاتر فارس، که از روز شنبه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، روز چهارشنبه تحت عمل جراحی کارگذاری باتری قلب قرار گرفت.

این عمل جراحی با موفقیت انجام شده و وی هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قلب (CCU) بستری است و دوران نقاهت پس از عمل را سپری می‌کند.

بنا بر اعلام خانواده این هنرمند، وضعیت عمومی استاد هودی پس از جراحی رضایت‌ بخش گزارش شده است.

لازم به ذکر است رحیم هودی که از او به عنوان «پدر تئاتر فارس» یاد می‌شود، بیش از شش دهه از عمر خود را صرف آموزش و توسعه هنرهای نمایشی کرده و در کنار فعالیت‌های گسترده تئاتری، در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی نیز ایفای نقش داشته است.

این هنرمند پیشکسوت دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف هنرمندان استان فارس و کشور ایفا کرده است.

کد مطلب 6854795

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