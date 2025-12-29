  1. استانها
معقولی: بارش برف و باران در گلستان؛ سامانه سرد از فردا فعال می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از بارش پراکنده امروز و آغاز فعالیت سامانه سرد با وزش باد شدید و کولاک برف از فردا در استان خبر داد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، امروز بارش پراکنده باران در نواحی مختلف و بارش پراکنده برف در مناطق کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از افزایش سرعت وزش باد و احتمال پدیده گردوغبار در نواحی مستعد خبر داد.

معقولی افزود: با تقویت فعالیت سامانه سرد بارشی از صبح فردا سه شنبه تا بامداد چهارشنبه، استان شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش باران و گاهی رعدوبرق، ریزش برف در نواحی کوهستانی و سردسیر، کولاک برف و پدیده مه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین با اشاره به شرایط دریایی گفت: دریا تا صبح پنجشنبه مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

