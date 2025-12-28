پارسی: برای خدمات زیربنایی مسکن سیستان وبلوچستان ۴ همت هزینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از هزینه‌کرد حدود ۴ هزار میلیارد تومان (۴ همت) برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، روبنایی و آماده‌سازی اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در گستره ۲۷۳۳ هکتار با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد و ساخت ۲۹ پروژه روبنایی شامل فضاهای آموزشی، مذهبی و درمانی و در کنار طرح‌های زیربنایی در سایت‌های این طرح مهم ملی در استان در حال انجام است.

پارسی تصریح کرد: تمام این اقدامات در کنار ساخت واحدهای مسکونی حاکی از آن است که طرح نهضت ملی مسکن تنها ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه رویکردی جامع برای ایجاد سایت‌ها و محلاتی پایدار، ایمن و برخوردار از کیفیت مطلوب زندگی است که از شکل‌گیری سکونتگاه‌های فاقد خدمات مطلوب جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه‌های دسترسی، شبکه فاضلاب و آماده‌سازی اراضی در کنار اجرای پروژه‌های روبنایی مانند مدارس، مراکز بهداشت، مساجد، فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی سبب می‌شود ساکنان از همان ابتدای اسکان متقاضیان به خدمات ضروری و عمومی دسترسی داشته باشند که این رویکرد علاوه بر افزایش کیفیت زندگی، موجب کاهش هزینه‌ها و مشکلات آتی برای خانوارها خواهد شد.

پارسی تصریح کرد: همچنین اجرای همزمان این خدمات به ایجاد حس تعلق اجتماعی، پایداری سکونت و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک می‌کند.

وی همچنین در پایان تاکید کرد: تاکنون برای بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی این طرح در سیستان و بلوچستان تاکنون پروانه ساختمانی صادر شده است که عملیات اجرایی این واحدها با پیشرفت افزون بر ۶۳ درصد با روند مطلوب در حال انجام است.