به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی، مرکز امور بین الملل، مرکز آفرینش‌های هنری فاطر، قرارگاه پدافند شناختی و تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در سطح ملی از مجموعه‌های تحت مدیریت معاونت توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی در سازمان پدافند غیرعامل کشور محسوب می‌شوند.

پالیزدار که مدیریت سامانه ملی شهدا، مدیرعاملی چندین موسسه فرهنگی هنری خصوصی و جانشینی و سرپرستی مرکز آفرینش‌های هنری فاطر از جمله سوابق اجرایی اوست، پیش از این در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان «مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه پدافند شناختی» منصوب شده بود.

وی دانش آموخته کارشناسی مدیریت فرهنگی-هنری و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه بوده و هم اکنون در حال طی دوره دکتری در رشته مدیریت رسانه است.

از حسین پالیزدار به‌عنوان یکی از مدیران با سابقه فرهنگی کشور یاد می‌شود و تاکنون صدها اثر هنری و رسانه‌ای از جمله ۵۰ فیلم مستند از آثار او انتشار یافته است.

گفتنی است این تغییر مدیریتی و تغییرات آتی در سازمان پدافند غیرعامل کشور، در راستای روزآمدی و ارتقاء عملیاتی این سازمان مبتنی بر تجربیات جنگ ۱۲ روزه، پیش بینی شده است.