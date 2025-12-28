رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: ۹ دی روز میثاق مردم با ولایت و انقلاب است

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی اظهار کرد: نهم دی‌ماه یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران و نماد وفاداری ملت به نظام جمهوری اسلامی و حمایت از ولایت فقیه و رهبری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه افزود: در این روز مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضوری گسترده، توطئه دشمنان را ناکام گذاشتند.

وی گفت: فتنه سال ۸۸، آزمونی بزرگ برای ملت بود و حضور حماسی مردم در ۹ دی پاسخی قاطع به کسانی بود که قصد داشتند با ایجاد تفرقه و اغتشاش، وحدت ملی را هدف قرار دهند، در این روز، مردم نشان دادند که با وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی، پای آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی محکم ایستاده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به نقش مردم در پاسداری از نظام و انقلاب گفت: مردم مؤمن و ولایت‌مدار سراسر کشور با حضور پرشور خود، ثابت کرده‌اند که هرگاه پای امنیت، استقلال و آرمان‌های انقلاب در میان باشد، لحظه‌ای در صحنه کم نخواهند گذاشت.

وی ادامه داد: در این حماسه تاریخی مردم از طیف‌های گوناگون سیاسی گرد هم آمدند و نشان دادند منافع ملی بر اختلاف‌ها مقدم است و این حرکت منسجم، پاسخی برای دشمنان حال و آینده بود پاسخ مردمی به این گونه فتنه نشان از بصیرت، ولایت مداری و آگاهی است.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: ۹ دی روز «بصیرت و آگاهی» نام‌گذاری شده و پیام اصلی آن این است که جامعه اسلامی باید همواره دشمن‌شناس و زمان‌شناس باشد تا در بزنگاه‌ها فریب جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را نخورد.

وی گفت: پس از حماسه ۹ دی، ثبات و آرامش به کشور بازگشت و مسیر فعالیت‌های سیاسی دوباره به روال قانونی و عقلانی بازگشت؛ این نشان‌دهنده اثرگذاری حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام اسلامی است.

وی بیان کرد: امروز نیز دشمنان انقلاب با روش‌های جدید و پیچیده در عرصه فضای مجازی و رسانه‌ای درصدد ضربه زدن به دین، اخلاق و امنیت کشور هستند؛ بنابراین هوشیاری مردم، خصوصاً نسل جوان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه خاطرنشان کرد: ۹ دی درس بزرگ وحدت، ولایت‌مداری و مقاومت بود و ما موظفیم این پیام را به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا همواره راه درست از مسیر فتنه‌ها و انحرافات شناخته شود.