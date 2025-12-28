  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

امدادرسانی به ۳۳۵ خودروی گرفتار در برف محورهای آذربایجان‌ غربی

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از امدادرسانی به ۳۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری، با تأکید بر اینکه با وجود بارش برف در سطح استان، تردد در محورهای استان روان است، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۳ نفر از مسافران در راه‌مانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.

وی با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده در این مدت تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹۸ راهدار استان با استفاده از ۱۶۸ دستگاه ماشین‌آلات و ۱۷۰۵ تن شن و ماسه، ۲ هزار و ۸۸۸ کیلومتر برف‌روبی در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از برف‌روبی محورهای روستایی خبر داد و گفت: در حال حاضر با تلاش راهداران هیچ راه روستایی مسدود نبوده و طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ محور روستایی به طول ۹۲ کیلومتر برف‌روبی و بازگشایی شده و تردد در این مسیرها برقرار است.

شکری با اشاره به اینکه از رانندگان درخواست می‌شود پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، به‌ویژه زنجیرچرخ، را همراه داشته باشند، افزود: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در زمان بارش‌ها هیچ‌گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

