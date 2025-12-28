افزایش ولادت و کاهش طلاق در فامنین طی ۹ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی بعدازظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان فامنین با ارائه گزارشی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، از رشد آمار ولادت در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت ۲۹۹ واقعه ولادت در فامنین ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۹۴ مورد، افزایش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فتحی با اشاره به آمار وفات نیز افزود: در ۹ ماه ابتدایی امسال، ۱۶۵ مورد فوت در شهرستان به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با ۱۴۸ مورد سال گذشته، رشدی معادل ۱۱.۴۹ درصد داشته است.

وی در ادامه به وضعیت ازدواج و طلاق در فامنین پرداخت و افزود: آمار ازدواج در این مدت با کاهش ۳.۵ درصدی همراه بوده به‌طوری‌که ۱۹۶ ازدواج ثبت شده، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۰۳ مورد بوده است.

فرماندار فامنین همچنین از کاهش قابل توجه آمار طلاق در شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۴۷ مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به ۶۱ مورد سال گذشته، کاهش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش‌ها در حوزه پزشکی قانونی اشاره کرد و از پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع این مشکلات خبر داد.

وی در پایان با تأکید بر نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در تحولات جمعیتی شهرستان تصریح کرد: توجه به موضوعاتی همچون اشتغال، مسکن و بهبود شرایط معیشتی باید به‌عنوان اولویت‌های اصلی دنبال شود تا زمینه ازدواج جوانان و شکل‌گیری زندگی پایدار فراهم شود.

فرماندار فامنین همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از پروژه‌های عمرانی و توسعه فضاهای عمومی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش امید به آینده در شهرستان دارد.