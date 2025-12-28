  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

پنجره مهر؛

تصاویری از تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی

تصاویری از تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی

ارومیه- بارش سنگین برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی امروز یکشنبه ادامه دارد.

