https://mehrnews.com/x39ZCr ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳ کد خبر 6705033 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳ پنجره مهر؛ تصاویری از تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی ارومیه- بارش سنگین برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی امروز یکشنبه ادامه دارد. دریافت 77 MB کد خبر 6705033 کپی شد مطالب مرتبط بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور مهاباد - بوکان صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است بارش برف دشت مشا دماوند را سفیدپوش کرد بارش برف در روستای اسکلو کلیبر بارش حدود ۶۰ سانتیمتری برف در گردنه ژالانه برچسبها بارش برف اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی آب و هوا
نظر شما